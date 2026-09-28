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Članovi eparhijske dobrotvorne ustanove - Fondacije „Sveta Petka” na čelu sa upravnicom Danicom Stanisavljević podelili su danas paketiće sa školskim priborom baranjskim đacima osnovnoškolskog uzrasta.

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Foto: Eparhija osečkopoljska i baranjska

Blagoslovom Njegovog Preosveštenstva Episkopa osečkopoljskog i baranjskog Heruvima, posle Svete Liturgije koju su služili protojerej-stavrofor Đorđe Kovačević, arhijerejski namesnik baranjski i protojerej Dragan Vukadinović, paroh belomanastirski, članovi eparhijske dobrotvorne ustanove - Fondacije „Sveta Petka” podelili su paketiće sa školskim priborom baranjskim đacima osnovnoškolskog uzrasta.

Fondacija „Sveta Petka” svojim humanitarnim akcijama pomaže deci i mladima širom Eparhije podsećajući ih da u svojoj Crkvi uvek imaju podršku i pomoć za svaki blagosloveni rad i napredak.

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