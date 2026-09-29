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U Centru atomsko-biološko-hemijske odbrane Vojske Srbije u Kruševcu realizovan je međunarodni kurs detekcije i identifikacije toksičnih hemikalija koji su pohađali pripadnici oružanih snaga iz deset stranih zemalja.

Obuku su realizovali sertifikovani instruktori iz Centra ABHO. Tokom petodnevnog osposobljavanja, oficiri i podoficiri iz Angole, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Egipta, Grčke, Italije, Kine, Mađarske, Slovenije i Španije, su unapredili znanja o fizičko-hemijskim karakteristikama toksičnih hemikalija i obučili se za upotrebu uređaja za detekciju kontaminiranih materijala i pružanje prve pomoći u slučaju trovanja.

Obuka pripadnika stranih oružanih snaga u Centru ABHO Foto: Vojska Srbije

Akcenat je bio na primeni procedura u realizaciji toksikoloških analiza vode, soli teških metala i hemijski kontaminiranih uzoraka uz upotrebu laboratorije za detekciju i identifikaciju otrovnih hemijskih supstanci.

Uspešna realizacija ovog usavršavanja i veliko međunarodno interesovanje za učešće na obuci u Centru ABHO predstavlja još jednu potvrdu stručnosti instruktorskog kadra i kvaliteta obuke u Vojsci Srbije u oblasti atomsko-biološko-hemijske odbrane i daje podsticaj za dalje unapređenje vojno-vojne saradnje sa partnerskim državama.

Kurir.rs

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