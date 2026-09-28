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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski pridružila se radnicima jednog porodičnog preduzeća u Vladičinom Hanu na doručku. 

- Dobro jutro svima, srećan vam rad. Došli smo da vas posetimo, neke smo videli u pogonu, malo da predahnete, da doručkujete. Doneli smo, imamo burek sa mesom, imamo sa sirom, i jogurt, eto, nije Bog zna šta, ali eto da zajednički napravimo malu pauzu. Sir, ko hoće sir? Evo, Luka, šta sad snimaš kad vidiš šta sam uradila? - našalila se na kraju jer je izmrvila deliće bureka. 

Pogledajte doručak u nastavku:

Kurir.rs

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