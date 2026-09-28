Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski posetila radnike porodičnog preduzeća u Vladičinom Hanu, donela im burek i jogurt i napravila pauzu s njima
Važne posete
Doručak s radnicima u Vladičinom Hanu! Ministarka Đurđević Stamenkovski iznenadila porodično preduzeće, pa sve nasmejala: "Luka, što snimaš sad?" (VIDEO)
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski pridružila se radnicima jednog porodičnog preduzeća u Vladičinom Hanu na doručku.
- Dobro jutro svima, srećan vam rad. Došli smo da vas posetimo, neke smo videli u pogonu, malo da predahnete, da doručkujete. Doneli smo, imamo burek sa mesom, imamo sa sirom, i jogurt, eto, nije Bog zna šta, ali eto da zajednički napravimo malu pauzu. Sir, ko hoće sir? Evo, Luka, šta sad snimaš kad vidiš šta sam uradila? - našalila se na kraju jer je izmrvila deliće bureka.
Pogledajte doručak u nastavku:
Kurir.rs
1 · Reaguj
Komentariši