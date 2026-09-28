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Pribojac Nikola Radović nestao je, nakon što je putovao međunarodnim vozom Beograd - Bar. On je teritoriju Srbije napustio oko tri sata ujutru, naklon čega mu se gubi svaki trag.

U trenutku nestanka na sebi je imao kratku crnu jaknu i manju crnu torbicu preko ramena

Porodica nestalog Nikole apelovala je na građane Srbije i Crne Gore za pomoć u njegovom pronalaženju.

Posebno apeluju na putnike koji su bili u istom vozu, kao i na građane koji su ga eventualno primetili na železničkim stanicama u Bijelom Polju, Mojkovcu, Kolašinu, Podgorici, Sutomoru ili Baru.

- Ako ste putovali istim vozom, primetili Nikolu na nekoj od železničkih stanica ili imate bilo kakvu informaciju, molimo vas da odmah reagujete. Svaka informacija, čak i ona koja vam deluje nebitno, može nam pomoći da ga pronađemo, navodi se u apelu porodice.

Građani Srbije i Crne Gore, ako imaju bilo kakvu informaciju mogu to odmah javiti najbližoj stanici policije, ili na broj telefona +381 64 206 6913.