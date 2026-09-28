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Nikola R., koji je nestao tokom putovanja međunarodnim vozom na relaciji Beograd – Bar, pronađen je živ i zdrav u Sutomoru.

Drama je počela nakon što je Nikola oko tri sata ujutru napustio teritoriju Srbije, kada mu se gubio svaki trag. Zabrinuta porodica odmah je uputila apel građanima Srbije i Crne Gore da pomognu u potrazi i dostave bilo kakve informacije koje bi mogle dovesti do njegovog pronalaska.

Nakon višečasovne neizvesnosti i potrage u koju su se uključili mnogi, lepe vesti stigle su od njegovih najbližih. Nikolini prijatelji su na društvenim mrežama potvrdili da je pronađen, a ključnu ulogu u pronalasku odigrali su njegovi kolege.

- Hvala, oče Marko, nakon tvoje molitve i mojih dragih prijateljica sad su nam javili da je nađen živ i zdrav u Sutomoru. Hvala Gospodu Bogu i majci Bogorodici! Našli su ga njegovi drugovi sa akademije. Amin - navodi se u jednoj od emotivnih objava na društvenim mrežama.

Ovim je uspešno okončana potraga koja je podigla na noge javnost u regionu, a porodica se zahvalila svima koji su pomogli i pružili podršku u najtežim trenucima.

Kurir.rs

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