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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski uručila je u Sabornom hramu Svete Trojice u Vranju Boračke spomenice ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca iz odbrambeno-otadžbinskih ratova.

- Ovo je uvek bio junački kraj. Oni koji su branili otadžbinu zaslužili su da ih uvažimo i da pošaljemo poruku da ih država Srbija nije zaboravila - poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da Ministarstvo ove godine izdvaja 25 milijardi dinara za prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i negovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

Milica Đurđević Stamenkovski uručila Boračke spomenice u Vranju Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

- Oni su branili svoj kućni prag i svoje ognjište. Danas podignute glave mogu da govore o onome što su činili, a naša obaveza je da čuvamo sećanje na njihovu borbu i žrtvu - rekla je ministarka.

Đurđević Stamenkovski podsetila je i da su u okviru posete Pčinjskom okrugu obišli Krivu Feju, gde živi sedam boraca sa Košara, naglasivši da je čast i privilegija biti u prilici da se upoznaju oni koji su herojski branili otadžbinu.

Kurir.rs

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