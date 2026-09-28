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Da li vam se nekada dogodilo da pojedete svežu, šarenu salatu sa hrskavim crvenim lukom, a onda samo sat vremena kasnije počnete da osećate neprijatno nadimanje i težinu u stomaku? S druge strane, nutricionisti iznova naglašavaju da je ovo povrće među najmoćnijim namirnicama za zdravlje crevnog mikrobioma. Kako je moguće da jedna ista namirnica nekome donese talas energije, a drugome neugodne grčeve?

Zdravlje organa za varenje izuzetno je individualno. Dok pokušavamo da se hranimo zdravije i unosimo više biljaka koje hrane korisne bakterije u crevima, određene namirnice kod osetljivijih ljudi mogu izazvati brzu reakciju.

Ipak, potpuno izbegavanje crvenog luka je velika šteta, jer je reč o jednoj od najbogatijih prebiotičkih namirnica na našim pijacama.

Zašto je crveni luk superhrana za vaša creva?

Sve vrste luka imaju nutritivnu vrednost, ali crveni luk, prepoznatljiv po ljubičastim kolutovima, ima jedinstven sastav koji ga stavlja ispred belog i žutog luka.

Bogatstvo prebiotičkih vlakana (Hrana za dobre bakterije): Crveni luk obiluje inulinom i fruktooligosaharidima (FOS). To su složena vlakna koja naši digestivni enzimi ne mogu razgraditi u želucu, pa ona potpuno nepromenjena dospevaju do debelog creva. Tamo služe kao dragocena hrana za dobre, korisne bakterije koje čuvaju naš imunitet.

Snažni antocijanini i kvercetin: Karakteristična ljubičasta boja potiče od antocijanina, moćnih antioksidanasa koji smanjuju upalne procese u sluzokoži želuca i creva. Pored toga, crveni luk je znatno bogatiji kvercetinom od žutog luka - jedinjenjem koje štiti i obnavlja osetljivu ćelijsku barijeru creva.

Ponekad je razlika između prosečne i funkcionalne ishrane upravo u ovim detaljima Foto: Shutterstock

Bomba od vitamina i organskog sumpora: Samo 80 grama sirovog crvenog luka obezbeđuje bogatu dozu vitamina C, vitamina B6, folata i kalijuma. Organska jedinjenja sumpora, koja mu daju prepoznatljivu ljutinu, deluju kao prirodni antimikrobni i protivupalni agens.

Zašto izaziva nadutost i kako to da sprečite?

Crveni luk sadrži ugljene hidrate koji brzo fermentišu u crevima. Kod osoba sa osetljivijim sistemom za varenje ili sindromom nervoznih creva, ova ubrzana fermentacija stvara gasove i osećaj napetosti.

Kako ga bezbedno uvrstiti u ishranu?

Termička obrada: Ako vam sirovi crveni luk u salatama stvara tegobe, blagim dinstanjem ili pečenjem razgradićete deo složenih šećera, pa će postati znatno lakši za želudac, a zadržaće većinu lekovitih svojstava.

Postepeno uvođenje: Nemojte odjednom jesti cele glavice. Počnite sa sitno seckanim malim količinama u toplim jelima, pa postepeno povećavajte unos kako se vaša crevna flora bude navikavala.

Crveni luk je jeftina, pristupačna i izuzetno moćna namirnica. Uz samo malo opreza u pripremi, vaša creva i celokupni organizam biće vam zahvalni!