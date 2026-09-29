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Vozačima se savetuje oprez u jutarnjim i popodnevnim satima kada je saobraćaj pojačan, a posebnu pažnju treba obratiti u zonama škola, gde je povećan broj pešaka i dece.

Na naplatnim stanicama auto-puteva nema zadržavanja vozila.

Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid se zadržavaju pet sati, na prelazima Batrovci i Kelebija četiri sata, na prelazu Sremska Rača tri sata, a na Horgošu sat i po.

Kurir.rs/Beta

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