Putni saobraćaj se odvija bez većih zadržavanja, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.
Društvo
AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, bez većih zadržavanja na putevima
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Vozačima se savetuje oprez u jutarnjim i popodnevnim satima kada je saobraćaj pojačan, a posebnu pažnju treba obratiti u zonama škola, gde je povećan broj pešaka i dece.
Na naplatnim stanicama auto-puteva nema zadržavanja vozila.
Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid se zadržavaju pet sati, na prelazima Batrovci i Kelebija četiri sata, na prelazu Sremska Rača tri sata, a na Horgošu sat i po.
Kurir.rs/Beta
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