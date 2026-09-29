Nakon zatvaranja aerodroma u Kataniji, avioni iz Beograda sleću u Ređo Kalabriju
Društvo
Er Srbija: Preusmereni letovi između Beograda i Katanije zbog aktivnosti Etne
- Zbog aktivnosti vulkana Etna i zatvaranja aerodroma Katanija, Er Srbija danas preusmerava letove Beograd–Katanija na aerodrom Ređo Kalabrija.
- Putnicima je organizovan autobuski transfer Katanija–Ređo Kalabrija–Katanija, a let JU4439 za Beograd planiran je u 09:50 po lokalnom vremenu.
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Usled aktivnosti vulkana Etna i privremenog zatvaranja aerodroma Katanija, Er Srbija će danas, 29. septembra, letove između Beograda i Katanije preusmeriti na aerodrom Ređo Kalabrija.
Kako je saopšteno, za putnike će biti organizovan autobuski transfer na relaciji Katanija – Ređo Kalabrija – Katanija.
Let JU4439 na relaciji Ređo Kalabrija – Beograd planiran je u 09:50 časova po lokalnom vremenu.
Er Srbija je navela da će pažljivo pratiti razvoj situacije i preduzeti sve raspoložive mere kako bi putnicima pružila neophodnu podršku.
Kurir/021
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