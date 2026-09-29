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Usled aktivnosti vulkana Etna i privremenog zatvaranja aerodroma Katanija, Er Srbija će danas, 29. septembra, letove između Beograda i Katanije preusmeriti na aerodrom Ređo Kalabrija.

Kako je saopšteno, za putnike će biti organizovan autobuski transfer na relaciji Katanija – Ređo Kalabrija – Katanija.

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Let JU4439 na relaciji Ređo Kalabrija – Beograd planiran je u 09:50 časova po lokalnom vremenu.

Er Srbija je navela da će pažljivo pratiti razvoj situacije i preduzeti sve raspoložive mere kako bi putnicima pružila neophodnu podršku.

Kurir/021

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Er Srbija poletela za Dubai Izvor: Kurir