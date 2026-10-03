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U zimskom periodu koji nam se polako bliži, pravi je izazov kako se efikasno i ekonomično zagrejati. Kod etažnog grejanja čest problem su hladni radijatori kada se sistem uključi nakon duge letnje pauze.

Kako se na vreme pripremiti za grejnu sezonu, šta sve treba proveriti i popraviti pre prvih mrazeva, za emisiju "Redakcija" otkrio je Nemanja Milosavljević, majstor.

- Što se tiče pripreme za grejnu sezonu, naglasio bih da je najbitnija priprema za ljude koji imaju etažno grejanje, odnosno svoj kotao. Najbolji način pripreme za sezonu jeste da se uradi redovan godišnji servis, dopuni sistem, ozrače radijatori i proveri pumpa. U zavisnosti od vrste kotla, bilo da je elektro ili gasni, potrebno je proveriti i pustiti sistem u rad.

To su stvari koje treba uraditi upravo sada, kako bismo, kada nam grejanje bude potrebno, imali spreman i siguran sistem. U suprotnom, mogu da se jave komplikacije i veći broj kvarova - rekao je Milosavljević.

Nemanja Milosavljević, majstor Foto: Kurir Televizija

Kada je pravo vreme za servis?

Objasnio je zbog čega pripremu grejanja ne bi trebalo ostavljati za poslednji trenutak.

- Kada su u pitanju kvarovi, sve zavisi od vrste grejanja. Najčešće ljudi prijavljuju da neki radijator nedovoljno greje ili da uopšte ne greje. Problem nastaje kada, u jeku grejne sezone, svi puste grejanje, a nisu se na vreme pripremili.

Tada ni mi, majstori, ne možemo da stignemo na sve intervencije. Razumljivo je da je ljudima hitno kada je hladno, ali upravo zato je redovan servis najbitniji. U principu još uvek imamo vremena za servis. Do 15. oktobra, kada zvanično počinje grejna sezona, bilo bi najbolje sve to odraditi. Međutim, dosta ljudi, kao i svi mi, seti se toga u poslednjem trenutku. Generalno, ovo je period kada je najbolje pripremiti sistem, odnosno pre nego što krenu hladni dani i noći - naveo je.

Milosavljević se nadovezao na to šta može pomoći domaćinstvima da efikasnije regulišu temperaturu i potrošnju tokom grejne sezone.

- Što se tiče etažnog grejanja, najbolji način za uštedu energije, bez obzira na to kojim kotlom se grejemo, jeste sobni termostat. On meri temperaturu u kući ili prostoriji i na osnovu toga uključuje i isključuje grejanje. Bez njega kotao greje konstantno i ne zna da li je unutra pretoplo ili nedovoljno toplo. Tada nemamo referencu na osnovu koje možemo da regulišemo temperaturu u samoj prostoriji - za Kurir televiziju, objasnio je Milosavljević.

01:53 Evo kada je najbolje servisirati grejanje: Majstor za Kurir televiziju otkrio kako da računi budu manji: "Pre hladnih dana obavezno proverite jednu stvar!" Izvor: Kurir televizija

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