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Prema svedočenju koje se pripisuje ocu dečaka, njegova supruga je 2001. povela sina u Solun zbog operacije bubrega. Dok je čekala, otvorila je knjigu o Svetom Pajsiju, a događaj koji je usledio porodica je doživela kao nešto posebno.

Priče o veri, molitvi i događajima koje ljudi doživljavaju kao čuda vekovima se prenose među vernicima. Jedno takvo svedočenje, pripisano policajcu Ilijakisu Vasiliju iz Likostoma kod Pele u Grčkoj, ponovo se širi društvenim mrežama.

Prema priči koja se navodi kao svedočenje iz "Žitija starca Pajsija Svetogorca", njegova supruga Eleni je 2001. godine otputovala u Solun sa njihovim sinom Nikolom.

Razlog putovanja nije bio nimalo bezazlen - dečak je, prema svedočenju, trebalo da bude podvrgnut operaciji zbog problema sa bubrezima.

Majka je sa sobom ponela i knjigu o starcu Pajsiju.

Foto: rintscreen/ Youtube/ Духовник Библиотека

A onda se, kako je kasnije ispričala porodica, dogodilo nešto što nisu očekivali.

Otvorila je knjigu i osetila neobičan miris

Dok je čekala sa detetom, Eleni je otvorila knjigu.

Prema svedočenju njenog supruga, posle desetak minuta iz otvorene knjige počeo je da se širi intenzivan miris koji je ona opisala kao miris smirne.

Majka je taj trenutak doživela kao nešto neobično i povezala ga sa Svetim Pajsijem.

Međutim, najveće iznenađenje, prema njihovom svedočenju, tek je usledilo.

"Izvršena su ispitivanja…"

Dečak je potom prošao medicinske preglede.

Njegov otac je tvrdio da rezultati nisu pokazali problem zbog kojeg je dete bilo upućeno na operaciju.

- Izvršena su ispitivanja i pokazalo se da moj sin nema nikakvu teškoću, te je do danas veoma dobro - navodi se u svedočenju koje se prenosi na društvenim mrežama.

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Majka je, prema istoj priči, bila uverena da ono što se dogodilo povezuje sa Svetim Pajsijem i knjigom koju je tog dana ponela sa sobom.

Priča koja se među vernicima prenosi godinama

Sveti Pajsije Svetogorac jedan je od najpoštovanijih savremenih pravoslavnih svetitelja, a među vernicima postoje brojna svedočenja ljudi koji govore o pomoći koju su, prema sopstvenom verovanju, dobili njegovim molitvama.

I ovu priču treba posmatrati upravo kao versko svedočenje porodice, a ne kao medicinski dokaz da je knjiga ili miris smirne izlečio dete.

Za vernike, međutim, ovakve priče imaju drugačije značenje - govore o nadi i veri u trenucima kada se roditelj suočava sa bolešću svog deteta.

A teško da postoji trenutak u kojem su roditelju nada i uteha potrebnije od onog kada čeka da mu dete ode na operaciju.