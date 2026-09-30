Beograđanin objavio oglas za stan, pa se šokirao zbog ponude Rusa: Nudili su mu nešto što nije očekivao, samo da njima izda
- Novi talas ruskih državljana ponovo je napravio pometnju na tržištu stanova u Beogradu i Novom Sadu, a kirije u prestonici skočile su i do 30 odsto.
- Beograđanin koji izdaje stan na Zvezdari kaže da su ga zatrpali pozivi i poruke čim je oglas prosleđen u rusku Vajber grupu.
Novi talas ruskih državljana koji poslednjih nedelja masovno pristiže u Srbiju ponovo je napravio pravu pometnju na tržištu nekretnina u Beogradu i Novom Sadu.
Agenti kažu da se stanovi razgrabe u rekordnom roku, a cene iznajmljivanja u prestonici skočile su i do 30 odsto. Da situacija neodoljivo podseća na period iz 2022. godine, svedoči i primer jednog Beograđanina koji je na svojoj koži osetio ovu navalu.
Naime, on izdaje jednosoban stan kod poznatog centra na Zvezdari. Dosadašnja stanarka, devojka iz Rusije, javila mu je da izlazi iz stana, pa su se dogovorili kako da potraže novog stanara.
- Dosadašnja stanarka, inače Ruskinja, rekla mi je da izlazi iz stana i sama se ponudila da oglas prosledi u jednu njihovu veliku rusku Vajber grupu. Napisala je detaljan opis, stavila fotografije stana, lokaciju kod šoping centra i cenu od 425 evra, koliko je i do sada plaćala. Admin te grupe je obrisao poruku doslovno posle jednog minuta, ali je bilo kasno - za tih 60 sekundi oglas je videlo na stotine ljudi - priča naš sagovornik.
U roku od deset minuta počeo je opšti haos sa pozivima i porukama.
- Telefon je bukvalno počeo da gori! Nisam stigao ni da shvatim šta se dešava, a na Vocapu sam već imao više od 50 poruka, dok je na Vajberu stiglo više od 40. Telefon se usijao od poziva, zvali su sekundu za sekundom. Naredna dva dana proveo sam neprestano odgovarajući na poruke i pozive. Svi su želeli samo jedno - da odmah uđu u stan i ostave depozit, bez ikakvog gledanja - navodi Beograđanin.
Kolika je jagma za stanovima i koliko su ljudi u žurbi da nađu smeštaj, govori i ponuda koju je dobio od jedne žene.
- Jedna žena mi je na Vocapu otvoreno ponudila 600 evra mesečno, samo da otkažem sve ostale i njoj dam ključeve. To je 150 evra više od cene koju sam tražio! Neki su nudili da plate kiriju pola godine unapred. Videlo se da su u frci i da samo hoće da osiguraju krov nad glavom. Ovako nešto nikada u životu nisam doživeo - zaključuje sagovornik Monda.
Iskustvo ovog Beograđanina samo potvrđuje reči agenata - pristojni stanovi u prestonici odlaze za doslovno par sati, a zbog novog talasa Rusa i ogromne navale, potražnja na tržištu je trenutno na samom vrhuncu.
Kurir.rs/ Mondo