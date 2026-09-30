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Agenti kažu da se stanovi razgrabe u rekordnom roku, a cene iznajmljivanja u prestonici skočile su i do 30 odsto. Da situacija neodoljivo podseća na period iz 2022. godine, svedoči i primer jednog Beograđanina koji je na svojoj koži osetio ovu navalu.

Naime, on izdaje jednosoban stan kod poznatog centra na Zvezdari. Dosadašnja stanarka, devojka iz Rusije, javila mu je da izlazi iz stana, pa su se dogovorili kako da potraže novog stanara.

- Dosadašnja stanarka, inače Ruskinja, rekla mi je da izlazi iz stana i sama se ponudila da oglas prosledi u jednu njihovu veliku rusku Vajber grupu. Napisala je detaljan opis, stavila fotografije stana, lokaciju kod šoping centra i cenu od 425 evra, koliko je i do sada plaćala. Admin te grupe je obrisao poruku doslovno posle jednog minuta, ali je bilo kasno - za tih 60 sekundi oglas je videlo na stotine ljudi - priča naš sagovornik.

U roku od deset minuta počeo je opšti haos sa pozivima i porukama.

Stanodavac i podstanar Foto: Shutterstock

- Telefon je bukvalno počeo da gori! Nisam stigao ni da shvatim šta se dešava, a na Vocapu sam već imao više od 50 poruka, dok je na Vajberu stiglo više od 40. Telefon se usijao od poziva, zvali su sekundu za sekundom. Naredna dva dana proveo sam neprestano odgovarajući na poruke i pozive. Svi su želeli samo jedno - da odmah uđu u stan i ostave depozit, bez ikakvog gledanja - navodi Beograđanin.

Kolika je jagma za stanovima i koliko su ljudi u žurbi da nađu smeštaj, govori i ponuda koju je dobio od jedne žene.

- Jedna žena mi je na Vocapu otvoreno ponudila 600 evra mesečno, samo da otkažem sve ostale i njoj dam ključeve. To je 150 evra više od cene koju sam tražio! Neki su nudili da plate kiriju pola godine unapred. Videlo se da su u frci i da samo hoće da osiguraju krov nad glavom. Ovako nešto nikada u životu nisam doživeo - zaključuje sagovornik Monda.