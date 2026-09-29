Društvo
"Pozvali su nas na lovački sač, a ko može da ih odbije" Ministarka Stamenkovski u Krifoj Feji srela lovce, oni je pozvali na ručak (VIDEO)
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski srela se u Krivoj Feji sa lovcima koji su je pozvali na ručak.
- Došli smo u Krivu Feju da vidimo borce, a kod poznate kafane Kralj stočara u selu sretosmo lovce. Pozvali su nas na lovački sač, a ko može da ih odbije - istakla je ona.
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