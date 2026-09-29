- Opština Inđija je tu za sve porodice koje, nažalost, imaju tu nesreću da se bore sa teškim bolestima svoje dece. Naš zadatak i obaveza jesu da pomognemo njima i njihovim mališanima. Na osnovu ove odluke, oni imaju pravo da do 18. godine života ostvare pomoć u iznosu do 500.000 dinara jednom godišnje, koliko će im opština refundirati za troškove lečenja. Ono što je posebno važno naglasiti jeste da je ovo pravo koje mogu da ostvare sve porodice, potpuno nevezano za svoje trenutno materijalno stanje - poručio je Gašić.