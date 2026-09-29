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Opštinsko veće opštine Inđija usvojilo je odluku o finansijskoj pomoći porodicama sa decom obolelom od teških bolesti.

Prema predlogu odluke, porodice će moći da ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu do 500.000 dinara. Kriterijumi i uslovi za ostvarivanje prava biće preciznije utvrđeni pravilnikom.

Predsednik opštine Inđija Marko Gašić, istakao je da je lokalna samouprava potpuno posvećena tome da olakša teret roditeljima koji prolaze kroz najteže životne izazove.

- Opština Inđija je tu za sve porodice koje, nažalost, imaju tu nesreću da se bore sa teškim bolestima svoje dece. Naš zadatak i obaveza jesu da pomognemo njima i njihovim mališanima. Na osnovu ove odluke, oni imaju pravo da do 18. godine života ostvare pomoć u iznosu do 500.000 dinara jednom godišnje, koliko će im opština refundirati za troškove lečenja. Ono što je posebno važno naglasiti jeste da je ovo pravo koje mogu da ostvare sve porodice, potpuno nevezano za svoje trenutno materijalno stanje - poručio je Gašić.

Cilj ove mere je kako je dalje pojašnjeno pružanje dodatne podrške porodicama sa decom koja boluju od teških bolesti i kojima je potrebno dugotrajno i složeno lečenje, kao deo šire društvene brige o deci i podrške njihovim porodicama.

Kurir.rs/Blic

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