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Monahinje iz manastira Reškovica podelile su snažno i dirljivo svedočenje o tome kako svakodnevno pomažu ljudima koji ne mogu da oproste - drugima, sebi, životu, gostujući u emsiji na K1 televiziji.

Njihov pristup, kako kažu, nije naučni ni terapeutski, već duboko duhovan i utemeljen u molitvi. Svoje iskustvo pretočile su u svedočanstvo koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim - ni publiku u studiju, ni gledaoce kraj malih ekrana, a ni korisnike društvenih mreža gde je snimak emisije ubrzo postao viralan.

"Ljudi dolaze sa istim problemom: Ne mogu da oprostim"

Foto: Sharon Eilon/SOPA Images/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Dođu nam tako ljudi raznih profila, zanimanja, starosne dobi, i često imaju jedan problem: "Ja tom i tom ne mogu da oprostim" - počinje priču jedna od monahinja.

Kažu da tada nude jedan jednostavan, ali snažan savet: neka urade ono što je radio čuveni vojvoda Živojin Mišić.

- On je, naime, svakog dana 700 puta izgovarao molitvu "Oče naš". Ali pošto niko od nas nije Živojin Mišić, ja im kažem: izgovori 30 puta molitvu tu u crkvi. "Kaži to tako da te čuje Bog" - prenose reči duhovnog saveta.

Molitva kao put ka unutrašnjem oslobađanju

Molitva za Sveto pričešće Foto: Shutterstock

Potom opisuju šta se zapravo dešava sa čovekom koji uđe u crkvu pun tereta i tuge.

- I zamislite vi sada tog čoveka koji je ostao sam u crkvi i govori "Oče naš" naglas... Mi ga ostavimo, povučemo se, a on sam izgovara molitvu, dok reči odjekuju u praznom prostoru...

Tada dolazi do trenutka unutrašnjeg preokreta.

- Čovek već oko 20 puta počinje da plače. Ta neka gorčina počinje da izlazi iz njega. I praksa je pokazala da tamo negde do 50 puta izgovorenih "Oče naš", svaki čovek oprosti - svedoče monahinje.

"Kada oprostiš - izlaziš iz crkve lagan i rasterećen"

Ovaj proces, kako navode, nije magija, već duhovna vežba čišćenja duše kroz ponavljanje i fokus.