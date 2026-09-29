Na šta je najsiplativije grejati se tokom zime

Slušaj vest

Najjeftinije će ove grejne sezone proći domaćinstva koja se greju na gas ili povoljnije ogrevno drvo, za šta će im biti potrebno oko 60.000 dinara, dok će pelet koštati gotovo duplo više, a direktno grejanje na struju u najskupljoj varijanti košta više od 250.000 dinara.

Prema računici Agencije za energetiku, za grejanje prosečno izolovanog stana od 60 kvadrata na 20 stepeni tokom 180 dana potrebno je oko 9.000 kilovat-sati energije.

- Za navedene uslove, u grejnoj sezoni 2026/2027. (prema cenama polovinom septembra 2026.) domaćinstva koja se greju korišćenjem drva u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama (na primer 7.300 dinara po kubiku) i ukoliko domaćinstva imaju novije peći čija je efikasnost veća, npr. 65 odsto troškovi grejanja će iznositi 60.000 dinara. Značajno veće troškove, 99,3 hiljada dinara, će imati domaćinstva koja koriste skuplje ogrevno drvo (sa cenom 10.200 dinara po kubiku) i imaju peći niže efikasnosti. U odnosu na prethodnu grejnu sezonu, cene ogrevnog drveta su veće do 13 odsto - saopštila je AERS i dodala:

- Domaćinstva koja koriste pelet, ako se sagoreva u efikasnijim pećima konstruisanim za ovo gorivo, imaće troškove od 114 hiljada dinara, što je u poređenju sa prethodnom grejnom sezonom više za 50 odsto.

Grejanje na pelet ove sezone značajno skuplje Foto: Shutterstock

Grejanje na gas

Troškovi grejanja korišćenjem prirodnog gasa ove grejne sezone su isti kao i prethodne, iznose 59,5 hiljada dinara što je na nivou najpovoljnijeg grejanja korišćenjem drveta, podsci su Agencije za energetiku.

- Troškovi grejanja na ugalj zavise od vrste uglja koji se koristi i iznosiće od 81.000 do 102.000 dinara (ove godine nije obuhvaćeno grejanje korišćenjem sirovog lignita iz Kolubare). Domaćinstva koja koriste ulje za loženje imaće troškove od 167,6 hiljada dinara (troškovi iz grejne sezone 2025/2026), dok se za korišćenje propan butan gasa mora izdvojiti oko 187 hiljada dinara.

Grejanje na struju

U saopštenju se navodi i da su troškovi grejanja električnom energijom nepromenjeni u odnosu na prethodnu godinu.

- Domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći imaće troškove od 102,7 hiljada dinara, ali samo ukoliko se isključivo koristi jeftinija noćna električna energija. Dopunjavanje peći korišćenjem skuplje električne energije samo tokom dva sata dnevno, uvećava troškove za oko 40 odsto, tako da oni iznose 142 hiljada dinara. Domaćinstva koja koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje moraju izdvojiti preko 250 hiljada dinara za električnu energiju i to je prema trenutnim cenama najskuplji vid grejanja o ovoj grejnoj sezoni.

TA peć uključivati isključivo noću Foto: Kurir, Shutterstock

- Navedeni iznosi obuhvataju samo troškove nabavke energije, odnosno goriva, a ne obuhvataju investicione troškove (npr. nabavku peći i ugradnju instalacija centralnog grejanja) i troškove periodičnih pregleda i održavanja.

Savet građanima

- Pri izboru načina grejanja, tražite pomoć stručnjaka. Ukoliko ste u mogućnosti, izolujte vaš stambeni prostor i promenite prozore. Ukoliko kupujete nove peći i kotlove, izaberite one koje su energetski što efikasniji - navode iz agencije i dodaju da su za izradu pregleda korišćene trenutno raspoložive cene energenata.