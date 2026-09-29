Ministar Lončar poslao mobilni mamograf u Kragujevcu: Prevencija i rano otkrivanje raka dojke u fokusu zdravstvene politike
- Mobilni mamograf ponovo je postavljen u Kragujevcu, uz podršku Ministarstva zdravlja i Batuta, kako bi preventivni pregledi bili dostupniji ženama.
- Prvog dana pregled je uradila 51 žena, a termini za naredne dane brzo su popunjeni, što pokazuje veliko interesovanje.
- U prethodnom boravku u Kragujevcu pregledane su 3.104 žene, 228 je upućeno na dodatnu dijagnostiku, a kod 26 je potvrđen karcinom dojke.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar nastavlja da insistira na tome daprevencija i rano otkrivanje bolesti budu među najvažnijim prioritetima zdravstvenog sistema.
U tom pravcu, mobilni mamograf, čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", uz podršku Ministarstva zdravlja, ponovo je postavljen u Kragujevcu, kako bi preventivni pregledi bili dostupniji što većem broju žena.
Ova akcija, realizovana na inicijativu Doma zdravlja Kragujevac i još jednom potvrđuje značaj organizovanog skrininga i dostupne zdravstvene zaštite.
- Interesovanje građanki je izuzetno veliko. Već prvog dana mamografiju je uradila 51 žena, dok su termini za naredne dane bili popunjeni. To jasno pokazuje koliko je važno zdravstvene usluge približiti građanima i omogućiti preventivne preglede i van klasičnih zdravstvenih ustanova - rekla je primarijus dr. Slavica Lončar zamenik direktora Doma zdravlja Kragujevac
Zašto je prevencija od presudnog značaja
Tokom prethodnog boravka mobilnog mamografa u Kragujevcu, od 18. jula do 6. oktobra 2022. godine, pregledane su 3.104 žene.
Nakon očitavanja mamografskih snimaka, 228 žena upućeno je na dopunsku dijagnostiku, dok je kod 26 žena potvrđen karcinom dojke istakla je Radoljupka Radosavljević, koordinatorka za skrining raka dojke iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
Ovi podaci najbolje govore koliko preventivni pregledi mogu biti značajni za pravovremeno otkrivanje bolesti.
Mobilni mamograf je od 25. septembra 2026. godine ponovo u Kragujevcu, u okviru programa ranog otkrivanja raka dojke.
Lončarov fokus: Zdravstvo koje reaguje pre nego što bolest uznapreduje
Politika prevencije i ranog otkrivanja bolesti predstavlja jedan od važnih pravaca delovanja Ministarstva zdravlja pod rukovodstvom Zlatibora Lončara.
Mobilni mamograf je upravo primer kako se zdravstvena zaštita može približiti građanima i omogućiti da preventivni pregled bude dostupan i ženama koje možda ne bi bile u mogućnosti da ga obave u redovnim uslovima.
Cilj ovakvih akcija je jasan - otkriti bolest što ranije, kada su mogućnosti za uspešno lečenje veće. Organizovani skrining raka dojke zato predstavlja važan deo savremenog sistema zdravstvene zaštite.
Poruka Ministarstva zdravlja, predvođenog Zlatiborom Lončarem, jeste da se borba protiv raka dojke ne vodi samo lečenjem kada se bolest pojavi, već pre svega prevencijom, skriningom i njenim što ranijim otkrivanjem.
Mobilni mamograf u Kragujevcu zato nije samo zdravstvena akcija - on predstavlja konkretan primer nastojanja da preventivna zdravstvena zaštita bude dostupnija građanima i da se sistem usmeri ka tome da bolest bude otkrivena na vreme.