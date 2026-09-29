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Ministar zdravlja Zlatibor Lončar nastavlja da insistira na tome daprevencija i rano otkrivanje bolesti budu među najvažnijim prioritetima zdravstvenog sistema.

U tom pravcu, mobilni mamograf, čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", uz podršku Ministarstva zdravlja, ponovo je postavljen u Kragujevcu, kako bi preventivni pregledi bili dostupniji što većem broju žena.

Foto: Dom zdravlja Kragujevac

Ova akcija, realizovana na inicijativu Doma zdravlja Kragujevac i još jednom potvrđuje značaj organizovanog skrininga i dostupne zdravstvene zaštite.

Foto: Dom zdravlja Kragujevac

- Interesovanje građanki je izuzetno veliko. Već prvog dana mamografiju je uradila 51 žena, dok su termini za naredne dane bili popunjeni. To jasno pokazuje koliko je važno zdravstvene usluge približiti građanima i omogućiti preventivne preglede i van klasičnih zdravstvenih ustanova - rekla je primarijus dr. Slavica Lončar zamenik direktora Doma zdravlja Kragujevac

Zašto je prevencija od presudnog značaja

Tokom prethodnog boravka mobilnog mamografa u Kragujevcu, od 18. jula do 6. oktobra 2022. godine, pregledane su 3.104 žene.

Nakon očitavanja mamografskih snimaka, 228 žena upućeno je na dopunsku dijagnostiku, dok je kod 26 žena potvrđen karcinom dojke istakla je Radoljupka Radosavljević, koordinatorka za skrining raka dojke iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Foto: Dom zdravlja Kragujevac

Ovi podaci najbolje govore koliko preventivni pregledi mogu biti značajni za pravovremeno otkrivanje bolesti.

Mobilni mamograf je od 25. septembra 2026. godine ponovo u Kragujevcu, u okviru programa ranog otkrivanja raka dojke.

Lončarov fokus: Zdravstvo koje reaguje pre nego što bolest uznapreduje

Foto: Screenshot

Politika prevencije i ranog otkrivanja bolesti predstavlja jedan od važnih pravaca delovanja Ministarstva zdravlja pod rukovodstvom Zlatibora Lončara.

Mobilni mamograf je upravo primer kako se zdravstvena zaštita može približiti građanima i omogućiti da preventivni pregled bude dostupan i ženama koje možda ne bi bile u mogućnosti da ga obave u redovnim uslovima.

Cilj ovakvih akcija je jasan - otkriti bolest što ranije, kada su mogućnosti za uspešno lečenje veće. Organizovani skrining raka dojke zato predstavlja važan deo savremenog sistema zdravstvene zaštite.

Foto: Dom zdravlja Kragujevac

Poruka Ministarstva zdravlja, predvođenog Zlatiborom Lončarem, jeste da se borba protiv raka dojke ne vodi samo lečenjem kada se bolest pojavi, već pre svega prevencijom, skriningom i njenim što ranijim otkrivanjem.