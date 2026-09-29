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KBC Bežanijska kosasvečano je proslavio 70 godina postojanja, za kojih je kroz ovu poznatu ustanovu prošlo više od 12 miliona pacijenata, što su gotovo dve Srbije. Od bolnice za grudobolne do savremenog kliničko-bolničkog centra put su utabali ljudi koji nisu štedeli sebe zarad pacijenata, poručeno je sa svečane akademije "KBC Bežanijska kosa - 70 godina znanja, 70 godina hrabrosti, 70 godina uz svoj narod".

1/6 Vidi galeriju KBC Bežanijska kosa - 70 godina Foto: Kurir, Spc, Privatna arhiva

- Ovo je veče posvećeno godinama, danima, noćima, subotama, nedeljama, svim praznicima svih koleginica i kolega, koji su svoj život utkali u postojanje ove institucije koja je napravljena davne 1956. kao bolnica na kraju grada, gde su se lečili najteži pacijenti od tuberkuloze. Vremenom smo, svi zajedno doprineli da postane izuzetno moderna bolnica koja ima svetski rejting po rezultatima i metodama, zahvaljujući državi Srbiji i konstantnim naporima Ministarstva zdravlja, kao i izvanrednoj saradnji sa prof. dr Zlatiborom Lončarom, koji 12 godina pomaže rad ove ustanove izlazeći u susret za sve najbolje za lečenje naših pacijenata. Uspeli smo da napravimo nešto što može da se nazove poverenje svih građana koji dolaze, jer smo im mi poslednja stanica gde mogu da se obrate, a iza nas je samo Bog - kazala je prof. dr Marija Zdravković, direktorka KBC Bežanijska kosa na svečanoj akademiji u Sava centru, kojoj su prisustvovale i visoke zvanice, počev od patrijarha Porfirija i prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića sa princezom Katarinom.

O KBC Bežanijska kosa: - počeo sa radom 1956. kao gradska bolnica za grudobolne, isključivo za najteže pacijente sa tuberkulozom, prosečno vreme hospitalizacije bilo 6-12 meseci - prosečno vreme hospitalizacije danas je manje od šest dana, jer veliki broj pacijenata prođe kroz dnevne bolnice - za 70 godina kroz bolnicu prošlo više od 12 miliona pacijenata, gotovo dve Srbije - ovde urađena prva laparoskopska operacija žučne kese (prim. dr Mirko Grubor) - ovde urađena prva transezofagealna ehokardiografija u bivšoj Jugoslaviji (prof. dr Mirjana Krotin, osnivač nastavne baze iz interne medicine u KBC Bežanijska kosa) - kardiomagnetnu rezonancu počeli da rade među prvima u ovom delu sveta, izvanredni rezultati, citirani u svetskim časopisima - ezofagusna manometrija - jedinstveni centar u Srbiji, sa ogromnim brojem pregleda - Melanoma centar osnovan 1999, kao prvi takve vrste na prostoru jugozapadnog Balkana - ovde je osnovan prvi centar za terapiju bola u zemlji - ovo je bolnica koja je lečila najveći broj kovid pacijenata u Evropi - više od 61.000 pacijenata, SZO napravila poseban prilog, jer je dala najveći doprinos borbi protiv kovida u ovom delu sveta - godišnje obave oko 3.500 operacija, a trećina su urgentne - ukinute liste čekanja za operaciju kuka i kolena - danas ima 505 zdravstvenih radnika

Pred KBC Bežanijska kosa, kako je navela, i dalje su veliki izazovi, a dosad je jedan od najvećih bio pandemija kovida, tokom koje su zbrinuli čak 61.000 pacijenata, što je broj kojim su izbili u vrh evropske liste.

- Poverenje ćemo i dalje opravdavati svakog narednog dana, posebno sa generacijama mladih koji dolaze i koji imaju ogromnu želju da uče, rade, bave se pacijentima i strukom. Sve ostaje na mladim ljudima, ali samo onima koji su posvećeni učenju, znanju i, što je najvažnije, pacijentu. To je osa oko koje bi svako od nas trebalo da se okreće - kazala je prof. Zdravković i istakla da je nemoguće voditi bolnicu bez izvanrednih saradnika, ali zahvalila je i svima donatorima.

Oatrijarh Porfirije Foto: Kurir

Čestitajući jubilej, patrijarh Porfirije je istakao da će ovoj bolnici dodeliti Orden Svetoga Save.

- Neka Bog sve čuva i da imamo međusobno razumevanje, sloge, da razumemo da nas nema previše da bismo se prepustili luksuzu da ne vodimo računa jedni o drugima. Dakle, da čuvamo jedinstvo nezavisno od bilo kakvih razlika, kao što čuvamo jedinstvo ličnosti kada govorimo o zdravlju, kao što čuvamo jedinstvo duše i tela da bismo imali zdravog čoveka, tako moramo čuvati međusobno jedinstvo da bismo imali zdrav narod i uspešnu državu - kazao je patrijarh.

Prof. Zdravković je dodelila i zahvalnice, a posebnu u ime ministra zdravlja primila je prof. dr Ivana Stašević Karličić, državni sekretar:

- Od 2014, kada je ministar i počeo da vodi zdravstveni sistem, mnogo je ulagano u opremu, jer je politika države da se na zdravlju ne štedi. Zdravlje svakog građanina nema cenu za ljude koji vode ovu zemlju. Poverenje pacijenata u vašu ustanovu čini nas jako ponosnim, jer to je i poverenje u čitav zdravstveni sistem. Želim vam još mnogo uspešnih godina, gradeći bolju zemlju i zdraviju zemlju u kojoj svi živimo.