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Ministar Stanković je najavio je i pokretanje novog velikog investicionog ciklusa u osnovnim školama.

- Uz podršku Svetske banke, počećemo sledeće godine obnovu i izgradnju osnovnih škola širom Srbije. To je veliki investicioni projekat izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i opremanja škola u Srbiji, kako u gusto naseljenim, tako i u ruralnim sredinama. Uložićemo više od 66,3 miliona evra u obnovu i izgradnju 126 škola i obezbediti savremene uslove za učenje i realizaciju obogaćenog jednosmenskog rada - rekao je Stanković.

Govoreći o reformama, ministar Stanković je objasnio da će one ići u tri pravca - učenje koje se vezuje za ishode, izgradnju međupredmetnih kompetencija kod učenika i veći fokus na funkcionalnom znanju.

Dejan Vuk Stanković na sastanku u Užicu Foto: Ministarstvo Prosvete

- Digitalizacija, ali i upotreba veštačke inteligencije u nastavi je budućnost obrazovanja u svetu i proces učenja čini jednostavnijim i zanimljivijim današnjim generacijama. Pored ulaganja u opremu potrebnu za primenu veštačke inteligencije u nastavi, ključno je da nastavnici unaprede svoje kompetencije kako bi koristili ove alate u nastavi. Zato će sa Fakultetom za obrazovanje učitelja i vaspitača, odnosno njiihovim Centrom za primenu robotike i veštačke inteligencije u obrazovanju i ove godine biti nastavljene obuke za nastavnike na temu veštačke inteligencije u nastavi, za šta je Ministarstvo opredelilo 40 miliona dinara - rekao je ministar na sastanku koji je održan u Osnovnoj školi "Stari grad" u Užicu.

Stanković je poručio da je dijalog važan za planiranje i realizaciju daljih aktivnosti Ministarstva prosvete i reformi koje predstoje i da će ova vrsta razgovora biti redovna praksa u budućnosti.