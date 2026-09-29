Slušaj vest

Posle stravičnog požara koji je početkom septembra porodicu Bojović iz sela Prijesnače kod Gostuna ostavio bez krova nad glavom, stigle su i lepe vesti - dobri ljudi su se udružili i počela je izgradnja njihove nove kuće.

Veliki požar u Gostunu: Izgorela kuća porodice Bojović Foto: RINA

Vatra je u noći između 5. i 6. septembra progutala njihov porodični dom, a od kuće su ostali samo zidovi, pepeo i zgarište.

Iako su vatrogasci, granični policajci i meštani uspeli da spreče širenje požara na okolne objekte i šumu, za porodicu Bojović tada je počela teška borba da ponovo izgrade svoj život.

Vest o nevolji Bojovića brzo se proširila, a pomoć je počela da stiže sa različitih strana.

Jedni su pomogli novčano, drugi na druge načine, a sada se zahvaljujući zajedničkom trudu na mestu gde je do nedavno bilo samo zgarište podiže novi dom.

Brojni plemeniti ljudi počeli su da doniraju novac za porodicu Bojović kako bi opet imali krov nad glavom. Foto: Privatna arhiva

Za porodicu Bojović ovo je mnogo više od gradilišta - to je nada da će posle svega što ih je zadesilo ponovo imati svoj krov nad glavom.

- Verujemo u dobre i humane ljude, verujemo da ćemo prebroditi ovo veliko iskušenje koje nas je zadesilo - poručio je ranije Mikailo Bojović.

Ipak, pomoć je i dalje potrebna. Izgradnja kuće je počela, ali pred porodicom je još mnogo posla i troškova kako bi novi dom bio završen i kako bi se Bojovići što pre vratili normalnom životu.

Porodica Bojović je zbog vatrene stihije ostala je bez krova nad glavom.  Foto: Kurir

Svaka pomoć, bez obzira na iznos, značiće mnogo porodici koja je u samo jednoj noći ostala bez svega što je godinama stvarala.

Dobri ljudi su se već udružili. Kuća je počela da niče iz pepela - a Bojovićima je sada potrebna još malo naše solidarnosti da bi novi dom bio završen.

Svi koji žele da pomognu porodici Bojović novčani prilog mogu uplatiti na:

Žiro-račun za uplate: 200-13065390-97

Kontakt telefon za informacije: 0645054402

Ne propustiteDruštvoStravičan požar odneo sve što su godinama stvarali! Porodici Bojović vatra progutala dom, zima ide, a oni nemaju gde: "Verujemo u humane ljude!"
01.jpg
DruštvoHumanitarac Marko Nikolić kreće u misiju života! Ide u Afriku da spase 1.000 dece od gladi i žeđi, a na svakom bunaru pisaće poruka koja kida dušu!
Marko Nikolic sa decom iz Kenije
DruštvoSedmogodišnji Kosta bori se sa agresivnim tumorom: Hitno mu je potrebna pomoć za transplantaciju koštane srži!
Apel za Kostu Marković.
SrbijaJEDAN MALI LAV I JEDAN VELIKI GEST ZA JANU! Dečak skratio dugu kosu, pa je isekao da pomogne bolesnoj devojčici: Njegov potez raznežio celu Srbiju! (VIDEO)
download.png