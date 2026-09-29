Stravičan požar im je uništio kuću do temelja, a onda se desilo čudo: Na zgarištu niče novi dom, ali Bojovićima fali još malo do pobede!
- Požar je početkom septembra uništio kuću porodice Bojović u selu Prijesnače kod Gostuna, a od doma su ostali samo zidovi i pepeo.
- Uz pomoć dobrih ljudi počela je izgradnja nove kuće na zgarištu, ali porodici je i dalje potrebna podrška da bi dom bio završen.
Posle stravičnog požara koji je početkom septembra porodicu Bojović iz sela Prijesnače kod Gostuna ostavio bez krova nad glavom, stigle su i lepe vesti - dobri ljudi su se udružili i počela je izgradnja njihove nove kuće.
Vatra je u noći između 5. i 6. septembra progutala njihov porodični dom, a od kuće su ostali samo zidovi, pepeo i zgarište.
Iako su vatrogasci, granični policajci i meštani uspeli da spreče širenje požara na okolne objekte i šumu, za porodicu Bojović tada je počela teška borba da ponovo izgrade svoj život.
Vest o nevolji Bojovića brzo se proširila, a pomoć je počela da stiže sa različitih strana.
Jedni su pomogli novčano, drugi na druge načine, a sada se zahvaljujući zajedničkom trudu na mestu gde je do nedavno bilo samo zgarište podiže novi dom.
Za porodicu Bojović ovo je mnogo više od gradilišta - to je nada da će posle svega što ih je zadesilo ponovo imati svoj krov nad glavom.
- Verujemo u dobre i humane ljude, verujemo da ćemo prebroditi ovo veliko iskušenje koje nas je zadesilo - poručio je ranije Mikailo Bojović.
Ipak, pomoć je i dalje potrebna. Izgradnja kuće je počela, ali pred porodicom je još mnogo posla i troškova kako bi novi dom bio završen i kako bi se Bojovići što pre vratili normalnom životu.
Svaka pomoć, bez obzira na iznos, značiće mnogo porodici koja je u samo jednoj noći ostala bez svega što je godinama stvarala.
Dobri ljudi su se već udružili. Kuća je počela da niče iz pepela - a Bojovićima je sada potrebna još malo naše solidarnosti da bi novi dom bio završen.
Svi koji žele da pomognu porodici Bojović novčani prilog mogu uplatiti na:
Žiro-račun za uplate: 200-13065390-97
Kontakt telefon za informacije: 0645054402