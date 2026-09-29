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Posle stravičnog požara koji je početkom septembra porodicu Bojović iz sela Prijesnače kod Gostuna ostavio bez krova nad glavom, stigle su i lepe vesti - dobri ljudi su se udružili i počela je izgradnja njihove nove kuće.

1/5 Vidi galeriju Veliki požar u Gostunu: Izgorela kuća porodice Bojović Foto: RINA

Vatra je u noći između 5. i 6. septembra progutala njihov porodični dom, a od kuće su ostali samo zidovi, pepeo i zgarište.

Iako su vatrogasci, granični policajci i meštani uspeli da spreče širenje požara na okolne objekte i šumu, za porodicu Bojović tada je počela teška borba da ponovo izgrade svoj život.

Vest o nevolji Bojovića brzo se proširila, a pomoć je počela da stiže sa različitih strana.

Jedni su pomogli novčano, drugi na druge načine, a sada se zahvaljujući zajedničkom trudu na mestu gde je do nedavno bilo samo zgarište podiže novi dom.

1/5 Vidi galeriju Brojni plemeniti ljudi počeli su da doniraju novac za porodicu Bojović kako bi opet imali krov nad glavom. Foto: Privatna arhiva

Za porodicu Bojović ovo je mnogo više od gradilišta - to je nada da će posle svega što ih je zadesilo ponovo imati svoj krov nad glavom.

- Verujemo u dobre i humane ljude, verujemo da ćemo prebroditi ovo veliko iskušenje koje nas je zadesilo - poručio je ranije Mikailo Bojović.

Ipak, pomoć je i dalje potrebna. Izgradnja kuće je počela, ali pred porodicom je još mnogo posla i troškova kako bi novi dom bio završen i kako bi se Bojovići što pre vratili normalnom životu.

1/5 Vidi galeriju Porodica Bojović je zbog vatrene stihije ostala je bez krova nad glavom. Foto: Kurir

Svaka pomoć, bez obzira na iznos, značiće mnogo porodici koja je u samo jednoj noći ostala bez svega što je godinama stvarala.

Dobri ljudi su se već udružili. Kuća je počela da niče iz pepela - a Bojovićima je sada potrebna još malo naše solidarnosti da bi novi dom bio završen.

Svi koji žele da pomognu porodici Bojović novčani prilog mogu uplatiti na:

Žiro-račun za uplate: 200-13065390-97