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Beograd, 29. septembar 2026. - Pred više od 800 roditelja i stručnjaka u beogradskom Sava Centru, sinoć je održano predavanje dr Ranka Rajovića pod nazivom „Vratimo decu prirodnom toku - da li mi to pogrešno spremamo decu za budućnost?“. Predavanje je organizovano u okviru dugoročne platforme koju su pokrenuli VODAVODA Vodica i NTC sistem, sa ciljem da se roditeljima i stručnjacima približe znanja i praktični pristupi koji pomažu da se u savremenom odrastanju sačuva ono što je za razvoj deteta nezamenljivo.

U vremenu u kojem se svet menja velikom brzinom, pitanje više nije samo kako decu pripremiti za budućnost, već i kako u toj budućnosti sačuvati ono što je za njihov razvoj nezamenljivo: kretanje, igru, radoznalost, istraživanje, druženje, neposredan kontakt sa prirodom i vreme provedeno sa drugim ljudima.

Foto: Stefan Simonović

Platforma „Vratimo decu prirodnom toku“ nastala je upravo iz potrebe da se stručna znanja približe roditeljima, vaspitačima, učiteljima i nastavnicima i da se oko razvoja deteta povežu porodica, obrazovanje i lokalna zajednica. Tokom predavanja dr Ranko Rajović govorio je o značaju ranog razvoja, učenju kroz igru i pokret i načinima na koje roditelji, vaspitači i nastavnici mogu da podstiču funkcionalno razmišljanje, kreativnost i povezivanje informacija.

„Današnji svet se menja velikom brzinom, ali biološke i razvojne potrebe naše dece ostaju iste. Pokret, slobodna igra, istraživanje okoline i vršnjačka interakcija i dalje su nezamenljivi temelji kroz koje dete upoznaje svet i razvija svoje sposobnosti. Međutim, samo kretanje nije dovoljno. Važno je da dete kroz igru dobija i dobro osmišljene misaone izazove. To mogu biti vođene igre u kojima dete klasifikuje, radi serijaciju, povezuje pojmove, pravi asocijacije, traži različita rešenja i donosi odluke“, objasnio je dr Rajović.

Foto: Stefan Simonović

On je istakao da nije cilj samo da se dete kreće već da istovremeno razmišlja i rešava problem, i da je tu glavna uloga roditelja, vaspitača i nastavnika. „Upravo tu vidim jedan od važnih zadataka roditelja, vaspitača i nastavnika, da ne ostavimo sve samo na spontanoj igri, već da stvaramo situacije koje će podsticati dete da misli, povezuje i istražuje. Kada se pokret poveže sa misaonim procesima, dobijamo mnogo bogatije razvojno okruženje. Savremeno doba pred nas stavlja ozbiljan zadatak: kako u eri ekrana, ubrzanog tempa života i promenjenih svakodnevnih navika sačuvati ono što je za odrastanje ključno? Tehnološke i društvene promene ne možemo i ne treba da zaustavimo, ali možemo bolje razumeti razvoj deteta i prilagoditi okruženje njegovim stvarnim potrebama. Sinoćno predavanje u Beogradu bilo je lepa prilika da o tim pitanjima govorimo kroz konkretne primere i praktična rešenja. Veliki odziv i energija u sali pokazali su koliko roditelji i stručnjaci žele da razumeju šta se danas dešava sa decom i šta možemo da uradimo bolje. Na kraju, cilj nam je isti, da deci obezbedimo više kretanja, igre, razmišljanja i iskustava kroz koja će razvijati svoje potencijale“, istakao je profesor dr Ranko Rajović nakon predavanja.

Foto: Stefan Simonović

Povodom nastavka platforme, Vojin Đorđević, tvorac brenda VODAVODA, istakao je da njen cilj nije vraćanje dece u prošlost, već očuvanje onoga što je generacijama bilo vredno za njihovo odrastanje. „Budućnost naše dece neće ličiti na naše detinjstvo. Ali ono što je generacijama bilo dobro za odrastanje deteta ne sme ostati samo uspomena. Ne želimo da decu vraćamo u naše vreme, već da u svetu koji pripada njima sačuvamo igru, kretanje, radoznalost, prirodu, druženje i vreme provedeno zajedno. Deca ne usvajaju samo ono što im govorimo, već i ono što vide da mi živimo. Zato odgovornost nije samo na njima - ona je pre svega na nama odraslima. Za nas „Vratimo decu prirodnom toku“ nije jedna kampanja ili jedno predavanje, već dugoročna platforma kroz koju želimo da znanje stigne do roditelja, vaspitača, učitelja i nastavnika i da zajedno napravimo makar mali, ali stvaran pomak u načinu na koji deca odrastaju“, rekao je Vojin Đorđević.

Foto: Stefan Simonović

Predavanje u Beogradu predstavlja nastavak aktivnosti koje VODAVODA Vodica i NTC sistem sprovode širom Srbije. Nakon Beograda, predavanja za roditelje biće nastavljena u još pet gradova. Platforma se istovremeno razvija i kroz edukaciju ljudi koji svakodnevno rade sa decom. Mionica je prva opština u Srbiji u kojoj će se NTC principi sistematski primenjivati u radu sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, nakon edukacija zaposlenih u obrazovnim ustanovama u Mionici i Banji Vrujci. Ambicija platforme „Vratimo decu prirodnom toku“ je dugoročna - da tokom godina okuplja stručna znanja, roditelje, vaspitače, učitelje, nastavnike i lokalne zajednice oko jednog važnog pitanja: Kako da decu pripremimo za svet koji se menja, a da pritom sačuvamo ono što je za njihov razvoj nezamenljivo?

1/7 Vidi galeriju Predavanje dr Ranka Rajovića pod nazivom Vratimo decu prirodnom toku Foto: Stefan Simonović