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Sve više ljudi poslednjih godina želi da pobegne od gradske gužve i pronađe svoj mir u ruralnoj sredini. Kuća sa dvorištem, voćnjakom i pogledom na reku, jutro bez buke i domaća hrana iz sopstvene bašte za mnoge predstavljaju idealan život. Neki kupuju stare kuće i renoviraju ih, drugi traže placeve na kojima bi podigli montažne objekte, dok se pojedini vraćaju u domaćinstva svojih predaka i sve češće borave na selu tokom leta.

Takav trend raduje meštane sela širom Srbije, posebno onih koja su godinama polako zamirala. Nakon zatvorenih kuća, odlazaka mladih i sve manjeg broja stanovnika, novo interesovanje za život u ruralnim sredinama za mnoge je znak da se sela konačno bude.

Ipak, oni koji razmišljaju da život u gradu zamene selom trebalo bi da znaju i onu drugu stranu. Jer selo nije samo mir, zelenilo, domaće voće i povrće i kafa pored reke. Tu su rano ustajanje, rad u bašti, njivi i vinogradu, spremanje ogreva, briga o domaćinstvu, priprema zimnice i svakodnevne obaveze koje ne mogu da čekaju.

Na to upozorava i jedna meštanka iz okoline Leskovca, koja kaže da su novi stanovnici dobrodošli, ali da među njima ima i onih koji selo posmatraju isključivo kao mesto gde se može uživati i doći do domaćih proizvoda.

selo Foto: Shutterstock, Ilustracija

- U poslednje vreme mnogi ljudi iz okoline traže da kupe kuću ili bar plac u našem selu, a mnogi bi da to bude i pored reke. Neki planiraju i da grade montažne kuće, a ima i onih koji se vraćaju i renoviraju svoja stara domaćinstva i neko vreme tokom leta borave na selu. To nas je sve radovalo jer je selo počelo da se budi, konačno, nakon dužeg perioda kada je bilo samo odlazaka, umiranja i zatvaranja kuća - priča ona za Kurir.

Kako dodaje, meštani nemaju ništa protiv novih komšija, naprotiv.

Nove komšije donose radost

- Nemamo ništa protiv onih koji dolaze, rade, uređuju svoju okućnicu, pripremaju hranu, razgovaraju sa komšijama i rade na upoznavanju. Za njih sve pohvale. Ali, nažalost, takvih je malo.

Problem, kako kaže, nastaje kada pojedini novopridošli očekuju da im seoske komšije budu svojevrsna pomoć i snabdevači domaćom hranom.

- Ima dosta i "gospode iz velegrada" koja dođe na selo i ne obavlja ništa svoje, već očekuje da im sve pomogneš, uglavnom bez para. Čak očekuju da im daš voće, povrće, sveže što ubereš ili imaš u svojoj bašti. Razumemo da su željni svega domaćeg, ali isto tako i sami mogu da naprave. Tu smo da svima pomognemo - kaže naša sagovornica.

Posebno joj, kako navodi, smeta što se pojedini pojave tek kada posao bude završen.

Na gotovo

- Imamo jedne Beograđane koji, šta god da se radi, nepozvani niotkuda pojave i ubacuju se u priče koje ih se ne tiču. Uglavnom ne ponude pomoć, ali isto tako očekuju da dobiju domaći krompir, luk, jabuke, pa čak i zimnicu. Kada se ljušti paprika za ajvar, nema ih nigde, a kada je kuvanje pri kraju, prvi su tu.

Kuvanje ajvara Foto: RINA

A upravo je ovo period godine kada se na selu radi punom parom. Beru se grožđe i preostalo voće, kuvaju slatko, džemovi i ajvar, priprema zimnica, sređuju dvorišta i bašte, a domaćini se polako pripremaju i za zimu.

- U selu je trenutno veliko spremanje zimnice, berba grožđa i preostalog voća, kuvanje slatka, ajvara i džemova. Za ljuštenje paprike mnoge domaćice pomažu jedna drugoj, pa se zauzvrat dobije poneka činija specijaliteta. Kada se to radi, njih nema nigde, ali kada je sve gotovo, tu su. A ne možeš da ne daš - kaže ona.

Život na selu je lep

Ipak, uprkos svemu, naša sagovornica naglašava da je život na selu lep, ali da taj život podrazumeva rad i odgovornost.

- Život na selu je najlepši, ali nije lak. Ustajanje u samu zoru, hranjenje stoke, obavljanje kućnih poslova, doručak, ručak, zatim vinograd, njiva, bašta, šta je ostalo. Sređivanje dvorišta i okućnice, a sada su tu i drva koja se slažu i pripremaju za zimu.

Zato budućim stanovnicima sela poručuje da dobro razmisle pre nego što spakuju kofere i odluče da gradski život zamene ruralnom sredinom.