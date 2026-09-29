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U poseti Vojsci Srbije ove nedelje boravi ekspertska delegacija Združenih snaga za logističku podršku Narodnooslobodilačke armije Kine, radi upoznavanja sa organizacijom logističke podrške i razmene iskustava u ovoj oblasti.

Delegaciju kineske armije primio je načelnik Uprave za logistiku (J-4) Generalštaba Vojske Srbije general-major Saša Petrović, koji je gostima predstavio organizaciju i težišne zadatke logističke službe, kao i perspektive njenog daljeg razvoja.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Program posete obuhvata upoznavanje sa konceptom logističke podrške u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i obrazovanjem i obukom kadra logističkih specijalnosti. Posebna pažnja posvećena je razmeni iskustava u planiranju i realizaciji zadataka transporta, snabdevanja, održavanja, opšte logistike i zdravstvene zaštite.

Kineska delegacija je tokom boravka u našoj zemlji obišla Centar za obuku logistike Vojske Srbije u Kruševcu i Tehnički remontni zavod „Đurđe Dimitrijević Đura“ u Kragujevcu. U nastavku su predviđene posete komandi 608. logističke baze, Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane i Vojnomedicinskoj akademiji.