Društvo
Milica Đurđević Stamenkovski u Bitolju položila venac na Srpskom vojničkom groblju: "Od Cera do Kajmakčalana, naši preci nisu uzmicali" (foto)
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski
"Od Cera do Kajmakčalana, naši preci nisu uzmicali.
Danas sam u Bitolju položila venac na Srpskom vojničkom groblju, gde počivaju oni koji su svoje živote dali za slobodu Srbije", poručuje Milica Đurđević Stamenkovski i dodaje:
"Na obnovljenim krstovima ponovo su boje srpske trobojke. To nije samo promena boja - to je povratak istorijskog obeležja našim vojnicima i znak da ih Srbija nije zaboravila.
Njihove kosti počivaju daleko od rodnog praga, ali njihovo ime i žrtva moraju zauvek ostati u pamćenju Srbije.
Neka im je večna slava i hvala.
Živela Srbija! Živelo srpsko-makedonsko bratstvo!"
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