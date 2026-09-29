Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski

"Od Cera do Kajmakčalana, naši preci nisu uzmicali.

Danas sam u Bitolju položila venac na Srpskom vojničkom groblju, gde počivaju oni koji su svoje živote dali za slobodu Srbije", poručuje Milica Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Na obnovljenim krstovima ponovo su boje srpske trobojke. To nije samo promena boja - to je povratak istorijskog obeležja našim vojnicima i znak da ih Srbija nije zaboravila.

Njihove kosti počivaju daleko od rodnog praga, ali njihovo ime i žrtva moraju zauvek ostati u pamćenju Srbije.

Neka im je večna slava i hvala.