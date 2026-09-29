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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski poručuje:  "Srce na Kajmakčalanu. Kosti u Bitolju. Trobojka nad njihovim večnim počivalištem", pa dodaje:

"Srbija pamti svoje junake."

Đurđević Stamenkovski je danas u Bitolju položila venac na Srpskom vojničkom groblju.

"Na inicijativu i na predlog upravo našeg naroda, i ovde vraćena srpska trobojka, jer naši su dedovi pod tom trobojkom tada ginuli. Čast i pozdrav svim drugim zastavama, i prethodnim i potonjim. Ali ovde, na srpskom vojničkom groblju u Bitolju, na belim krstovima, nad našim humkama, bilo je vreme da se vrati crveno, plava i bela boja. Neka im je večna slava, a nama ostaje da sačuvamo sve ono za šta su oni i živeli i umrli. Živela Srbija!", rekla je Đurđević Stamenkovski u Bitolju.

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