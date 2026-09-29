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Na auto-putu "Miloš Veliki", na deonici između petlji Prilipac i Lučani od sutra biće izmenjen režim saobraćaja kroz tunel Munjino brdo zbog radova na periodičnom pregledu ITS opreme i sistema za upravljanje tunelom.

- Radovi će početi 29. septembra u 10 časova i trajaće do 1. oktobra do 17 časova. Za to vreme biće potpuno obustavljen saobraćaj kroz desnu tunelsku cev, dok će se vozila kretati dvosmerno kroz levu cev tunela Munjino brdo - saopšteno je iz Puteva Srbije.

Radovi će biti obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a vozačima se savetuje da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju postavljenu signalizaciju.

Kurir.rs/Rina

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