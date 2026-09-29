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Republički geodetski zavod (RGZ) postigao je istorijski uspeh dostigavši cifru od preko milion izdatih rešenja u okviru velikog državnog projekta legalizacije i upisa prava svojine. Upravo ovaj podatak – da je premašen prvi milion prijava i rešenja – nalazi se u samom fokusu i predstavlja ključni prioritet države i ove institucije.

Direktor RGZ-a, Dalibor Babić, istakao je za TV Pink da su stavljeni u pogon maksimalni kapaciteti kako bi se građanima omogućilo da što pre u svojim rukama drže dokument koji potvrđuje da su svoji na svome.

„Ta cifra je zaista izazov za Republički geodetski zavod i s obzirom na prioritet ovakvog jednog velikog državnog projekta, mi smo u Republičkom geodetskom zavodu postavili maksimalne kapacitete za sprovođenje tih potvrda i upis prava svojine naših građana. Što znači da svi zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu, pored naših zaposlenih u nadležnim službama za katastar nepokretnosti, su se uključili u postupak izrade odnosno upisa prava svojine“, navodi direktor Babić.

Zahvaljujući maksimalnom angažovanju zaposlenih, uspešni zahtevi i dokumenta dostavljaju se direktno na kućnu adresu građana u saradnji sa Poštama Srbije. Direktor Babić naglašava punu pravnu snagu dokumenata koja građani dobijaju:

„Dokument koji ima istu snagu kao, da kažem, narodski list nepokretnosti ili vlasnički list... izvod iz baze katastarske nepokretnosti i lična karta vaše nepokretnosti su dokument koji je punovažni, nastao kao izvoz podataka iz naše baze i dokument koji bi sve institucije u Srbiji svi građani trebali da ovaj tretiraju kao punovažni dokument i može služiti za potrebe građana u bilo kom postupku u koje im je važeći“, objašnjava Babić.

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Da je akcija "Svoj na svome" donela olakšanje hiljadama ljudi potvrđuje i Igor Simić iz Šapca, koji ističe da je godinama bezuspješno pokušavao da reši imovinsko-pravne papire.

„Više puta sam pokušavao i negde na pola puta odustanem jer to je trebalo dokumentacije. Šateram mnogo. Ja nisam neko ko ko ko voli to i i krenem i odustanem i krenem i odustanem...“, iskren je Simić, prisćajući se ranijih prepreka u lavirintu administracije.

Nakon što je obnovio zahtev, njegova nekretnina je uspešno legalizovana, čime je ispravljena nepravda duga nekoliko decenija.

„Čista desetka, nema tu mnogo šta se cenjuje. To je čekala ova Srbija dug niz godina. Mislim da u selima mnogo objekata ima koja nisu legalizovana, mnogo objekata koja mi na selu smatramo da je to naše i mi to gde nam šta treba zidamo... ne razmišljajući o legalizaciji da to treba legalizovati i da to treba da bude na nama“, poručuje Simić.

Iako je rok za podnošenje prijava produžen do 24. oktobra, iz nadležnih službi upozoravaju da neće biti mesta malverzacijama, jer će sve što je izgrađeno nakon satelitskog snimka iz 2025. godine biti automatski odbijeno.