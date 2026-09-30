stanje na putevima
AMSS: Umeren intenzitet saobraćaja, u kotlinama i uz rečne tokove moguća magla i smanjena vidljivost
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Na glavnim putnim pravcima danas se očekuje umeren intenzitet saobraćaja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Povremena usporavanja moguća su na prilazima većim gradovima i na deonicama na kojima se izvode radovi. U kotlinama i uz rečne tokove tokom jutra su moguće magla i smanjena vidljivost.
AMSS apeluje na vozače da budu posebno oprezni na mestima gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni se na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju oko pet sati.
Kurir.rs
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