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Tokom izvođenja radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže u ulici Teodora Hercla u periodu od 30. septembra do 13.decembra godine doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi se izvode na kolovozu u ulici Teodora Hercla, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Novogradska do zone raskrsnice sa ulicom Tošin bunar (raskrsnica ulica Tošin bunar i Teodora Hercla biće slobodna za saobraćaj), pri čemu će predmetna deonica biti zatvorena za saobraćaj, zbog čega će linije JLPP-a saobraćati na sledeći način:

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- vozila sa linije br. 15 će u oba smera saobraćati ulicama Vrtlarska, Ugrinovačka, Gornjogradska, Prvomajska i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linija br. 18, 78 i 15N će u oba smera saobraćati ulicama Tošin Bunar, Ivićeva, Ugrinovačka, Gornjogradska, Prvomajska i dalje redovnim trasama;

Vozila će na izmenjenom delu koristiti sva postojeća stajališta JLPP-a,kao i novouspostavljena privremena autobuska stajališta i to:

U smeru prema Zemunu:

- "Gornjogradska 1" - stajalište se uspostavlja u ulici Gornjogradska na poziciji drugog ED stuba koji se nalazi ispred kućnog broja 63, odnosno oko 60 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Ugrinovačka;

- "Prvomajska 1" - stajalište se uspostavlja u ulici Gornjogradska, na poziciji ED stuba stuba koji se nalazi u visini kućnog broja 10,odnosno oko 60 metara ispred zone raskrsnice sa ulicom Prvomajska;

U smeru prema gradu: