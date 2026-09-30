Velike izmene u saobraćaju stupile na snagu! Mnogi autobusi GSP menjaju trase zbog radova u Zemunu, otvorena i nova stajališta!
- Zbog radova na distributivnoj toplovodnoj mreži u Teodora Hercla, od 30. septembra do 13. decembra menja se rad više linija javnog prevoza u Zemunu.
- Linija 15 voziće ulicama Vrtlarska, Ugrinovačka, Gornjogradska i Prvomajska, dok će 18, 78 i 15N ići preko Tošinog bunara i Ivićeve.
- Na izmenjenim trasama koriste se postojeća i privremena stajališta, među njima Gornjogradska 1 i Prvomajska 1.
Tokom izvođenja radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže u ulici Teodora Hercla u periodu od 30. septembra do 13.decembra godine doći će do promena u radu linija javnog prevoza.
Radovi se izvode na kolovozu u ulici Teodora Hercla, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Novogradska do zone raskrsnice sa ulicom Tošin bunar (raskrsnica ulica Tošin bunar i Teodora Hercla biće slobodna za saobraćaj), pri čemu će predmetna deonica biti zatvorena za saobraćaj, zbog čega će linije JLPP-a saobraćati na sledeći način:
- vozila sa linije br. 15 će u oba smera saobraćati ulicama Vrtlarska, Ugrinovačka, Gornjogradska, Prvomajska i dalje redovnom trasom;
- vozila sa linija br. 18, 78 i 15N će u oba smera saobraćati ulicama Tošin Bunar, Ivićeva, Ugrinovačka, Gornjogradska, Prvomajska i dalje redovnim trasama;
Vozila će na izmenjenom delu koristiti sva postojeća stajališta JLPP-a,kao i novouspostavljena privremena autobuska stajališta i to:
U smeru prema Zemunu:
- "Gornjogradska 1" - stajalište se uspostavlja u ulici Gornjogradska na poziciji drugog ED stuba koji se nalazi ispred kućnog broja 63, odnosno oko 60 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Ugrinovačka;
- "Prvomajska 1" - stajalište se uspostavlja u ulici Gornjogradska, na poziciji ED stuba stuba koji se nalazi u visini kućnog broja 10,odnosno oko 60 metara ispred zone raskrsnice sa ulicom Prvomajska;
U smeru prema gradu:
- "Prvomajska 1" - stajalište se uspostavlja u ulici Gornjogradska, na poziciji ED stuba stuba koji se nalazi u visini kućnog broja 2, odnosno oko 40 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Prvomajska.