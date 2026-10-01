Smrdibube na svakom koraku, sada su najagresivnije! Ne prezaju ni od čega, traže mesto da preyime, a evo kako da ih spre da vam uđu u stan!
- Smrdibube su ponovo brojne jer u jesen traže suvo i zaštićeno mesto za prezimljavanje, pa ulaze u stanove kroz pukotine, prozore i vrata.
- Najčešće su bezopasne za ljude, ali neke unesene vrste mogu da štete biljkama, posebno mramorna stenica.
- Najbolja zaštita su mrežice na otvorima, zatvaranje pukotina i oprez pri unošenju drva za ogrev ili biljaka.
Sede na prozorima, mile po fasadama, a sve češće završe i u stanovima.Smrdibube su ponovo primetne u velikom broju, a razlog za njihovu pojavu u ovo doba godine je vrlo jednostavan - traže mesto gde će prezimiti.
Kako temperature krajem leta i početkom jeseni počinju da padaju, a dani postaju kraći, mnoge vrste stenica kreću u potragu za suvim i zaštićenim mestom.
U prirodi najčešće pronalaze sklonište ispod kore drveća, između lišća ili u zemlji. Međutim, kuće i zgrade im nude brojna idealna "skrovišta" - pukotine u zidovima, prostor iza drvenih obloga, kao i prozore i vrata.
Posebno su ugroženekuće koje se nalaze u blizini vrtova, drveća ili njiva, jer se smrdibube tada lakše približavaju objektima.
Toplo vreme pogoduje njihovom razmnožavanju
Koliko će ih biti tokom jeseni zavisi i od vremenskih uslova. Topla leta mogu da stvore idealne uslove za razmnožavanje velikog broja insekata.
Nemačka organizacija za zaštitu prirode NABU ranije je ukazivala na to da je tokom izuzetno toplog i suvog leta 2018. godine zabeleženo povećanje broja različitih vrsta insekata.
Tokom toplih godina u baštama može biti znatno više smrdibuba, pa se u jesen povećava i mogućnost da one uđu u kuće.
Zbog toga se utisak "najezde" često javlja iz dva razloga - u toplijem dobu godine zaista ih ima više, a u jesen se dodatno okupljaju oko toplih fasada i prozora.
Porast broja novih vrsta
Pored domaćih vrsta, sve češće se pojavljuju i one koje potiču iz toplijih krajeva i koje se šire ka severu.
Jedan od primera je lipina stenica, koja poreklo vodi iz oblasti Mediterana, a danas se može pronaći i u Nemačkoj. Stručnjaci njeno širenje, između ostalog, povezuju i sa klimatskim promenama.
Zabeležena je i mramorna stenica, poreklom iz istočne Azije, kao i američka četinarska stenica, koja potiče iz Severne Amerike.
Zbog toga nije svaka stenica koja se pojavi na prozoru klasična zelena smrdibuba. Više vrsta tokom jeseni ponaša se na sličan način i traži zaklon za zimu.
Da li su opasne za ljude
Dobra vest je da su vrste koje se najčešće pojavljuju u kućama uglavnom bezopasne za ljude.
Zelene smrdibube, vatrene stenice i obične zemljane stenice nisu ljudski paraziti i ne prenose bolesti.
Zbog toga se uglavnom smatraju napasnicima, a ne opasnim štetočinama.
Stručnjaci naglašavaju da nije potrebno automatski uništavati svaku bubu koja se pojavi u ili oko kuće - najpre treba utvrditi o kojoj vrsti je reč i da li ona uopšte može da napravi štetu.
Ipak, neke unesene vrste mogu predstavljati problem za biljke. Mramorna stenica, na primer, može da napravi ozbiljnu štetu voću i drugim biljkama.
Kako sprečiti da uđu u stan
Hemijski insekticidi uglavnom nisu potrebni kada se u stanu pojavi nekoliko bezopasnih smrdibuba. Najefikasnije je sprečiti njihov ulazak u dom.
Stručnjaci preporučuju postavljanje mrežica protiv insekata na prozore, vrata i ventilacione otvore, kao i zatvaranje pukotina i drugih mogućih mesta kroz koja stenice mogu da se uvuku.
Pažnju treba obratiti i prilikom unošenja drva za ogrev ili biljaka u kuću, jer se stenice mogu sakriti među njima i tako neprimetno dospeti u unutrašnjost doma.
Kurir.rs/Stuttgarter Zeitung/Espreso