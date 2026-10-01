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Sede na prozorima, mile po fasadama, a sve češće završe i u stanovima.Smrdibube su ponovo primetne u velikom broju, a razlog za njihovu pojavu u ovo doba godine je vrlo jednostavan - traže mesto gde će prezimiti.

Kako temperature krajem leta i početkom jeseni počinju da padaju, a dani postaju kraći, mnoge vrste stenica kreću u potragu za suvim i zaštićenim mestom.

Foto: Gerd Harder / Alamy / Profimedia

U prirodi najčešće pronalaze sklonište ispod kore drveća, između lišća ili u zemlji. Međutim, kuće i zgrade im nude brojna idealna "skrovišta" - pukotine u zidovima, prostor iza drvenih obloga, kao i prozore i vrata.

Posebno su ugroženekuće koje se nalaze u blizini vrtova, drveća ili njiva, jer se smrdibube tada lakše približavaju objektima.

Toplo vreme pogoduje njihovom razmnožavanju

Koliko će ih biti tokom jeseni zavisi i od vremenskih uslova. Topla leta mogu da stvore idealne uslove za razmnožavanje velikog broja insekata.

Foto: Profimedia

Nemačka organizacija za zaštitu prirode NABU ranije je ukazivala na to da je tokom izuzetno toplog i suvog leta 2018. godine zabeleženo povećanje broja različitih vrsta insekata.

Tokom toplih godina u baštama može biti znatno više smrdibuba, pa se u jesen povećava i mogućnost da one uđu u kuće.

Zbog toga se utisak "najezde" često javlja iz dva razloga - u toplijem dobu godine zaista ih ima više, a u jesen se dodatno okupljaju oko toplih fasada i prozora.

Porast broja novih vrsta

Pored domaćih vrsta, sve češće se pojavljuju i one koje potiču iz toplijih krajeva i koje se šire ka severu.

Jedan od primera je lipina stenica, koja poreklo vodi iz oblasti Mediterana, a danas se može pronaći i u Nemačkoj. Stručnjaci njeno širenje, između ostalog, povezuju i sa klimatskim promenama.

Zabeležena je i mramorna stenica, poreklom iz istočne Azije, kao i američka četinarska stenica, koja potiče iz Severne Amerike.

Zbog toga nije svaka stenica koja se pojavi na prozoru klasična zelena smrdibuba. Više vrsta tokom jeseni ponaša se na sličan način i traži zaklon za zimu.

Da li su opasne za ljude

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Dobra vest je da su vrste koje se najčešće pojavljuju u kućama uglavnom bezopasne za ljude.

Zelene smrdibube, vatrene stenice i obične zemljane stenice nisu ljudski paraziti i ne prenose bolesti.

Zbog toga se uglavnom smatraju napasnicima, a ne opasnim štetočinama.

Stručnjaci naglašavaju da nije potrebno automatski uništavati svaku bubu koja se pojavi u ili oko kuće - najpre treba utvrditi o kojoj vrsti je reč i da li ona uopšte može da napravi štetu.

Ipak, neke unesene vrste mogu predstavljati problem za biljke. Mramorna stenica, na primer, može da napravi ozbiljnu štetu voću i drugim biljkama.

Kako sprečiti da uđu u stan

Foto: Jennifer Tepp / Alamy / Profimedia

Hemijski insekticidi uglavnom nisu potrebni kada se u stanu pojavi nekoliko bezopasnih smrdibuba. Najefikasnije je sprečiti njihov ulazak u dom.

Stručnjaci preporučuju postavljanje mrežica protiv insekata na prozore, vrata i ventilacione otvore, kao i zatvaranje pukotina i drugih mogućih mesta kroz koja stenice mogu da se uvuku.