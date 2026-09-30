U Čačku se dogodila neverovatna priča: muž je porodio ženu na ulici, a na svet je stigla zdrava devojčica teška 3.700 grama.
Društvo
Muž porodio ženu na ulici! Neverovatna priča iz Čačka, na svet stigla zdrava devojčica
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Nesvakidašnja priča dogodila se u čačanskom naselju Alvadžinica, kada jedna beba nije želela da čeka.
Naime, dok je bila napolju sa suprugom žena je osetila trudove, a onda je njen suprug koji je postupio kao pravi heroj, odigrao najvažniju ulogu u ključnom trenutku.
- On je praktično porodio ženu, pomogao joj je da na svet stigne jedna slatka devojčica i to takoreći na ulici.Beba je teška 3.700 grama - rekao je za RINU izvor upoznat sa ovim događajem.
Majci, kojoj je ovo treće dete, potom je ekipa Hitne pomoći pružila pomoć i prevezla je u Opštu bolnicu Čačak, gde je smeštena na odeljenje.
Beba je dobro i dobila je najviše ocene.
Kurir.rs/ RINA
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