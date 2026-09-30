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Nesvakidašnja priča dogodila se u čačanskom naselju Alvadžinica, kada jedna beba nije želela da čeka.

Naime, dok je bila napolju sa suprugom žena je osetila trudove, a onda je njen suprug koji je postupio kao pravi heroj, odigrao najvažniju ulogu u ključnom trenutku.

- On je praktično porodio ženu, pomogao joj je da na svet stigne jedna slatka devojčica i to takoreći na ulici.Beba je teška 3.700 grama - rekao je za RINU izvor upoznat sa ovim događajem.

Majci, kojoj je ovo treće dete, potom je ekipa Hitne pomoći pružila pomoć i prevezla je u Opštu bolnicu Čačak, gde je smeštena na odeljenje.

Beba je dobro i dobila je najviše ocene.