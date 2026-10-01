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Virus Zapadnog Nila ne jenjava - broj obolelih u Srbiji porastao je na 53, a čak 49 pacijenata razvilo je neuroinvazivni oblik bolesti! Najviše slučajeva registrovano je u Beogradu, a među obolelima je više muškaraca. Istovremeno, prestonicom se šire i respiratorne infekcije, dok lekari upozoravaju na oprez i preporučuju vakcinaciju protiv sezonskog gripa.

Zašto virus kod tolikog broja pacijenata izaziva tešku kliničku sliku i ko je najugroženiji, za emisiju "Redakcija" analizirala je primarijus opšte prakse dr Biserka Obradović, Medigroup.

- Pa, to je normalna situacija. Znamo da je vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila, naš domaći komarac Culex pipiens, koga ima od maja do novembra, što znači da smo u tom periodu svi mi ugroženi. Međutim, od 100 odsto inficiranih, 80 odsto prođe neprimećeno, a samo kod 20 odsto otkrijemo da se radi o virusu Zapadnog Nila. Ove godine imamo do sada 53 osobe kod kojih je otkrivena infekcija virusom Zapadnog Nila, od toga 49 osoba sa nekim neurološkim tegobama - rekla je Obradović.

primarijus opšte prakse dr Biserka Obradović, Medigroup Foto: Kurir Televizija

Ovo su najugroženije grupe

Dr Obradović savetovala je građanima da tokom sezone komaraca preduzmu nekoliko jednostavnih mera zaštite.

- Nećete verovati, ali prosek godina starosti je 66,1 godina. To znači da se virus Zapadnog Nila otkriva kod osoba u poznim godinama i kod onih koji imaju znatno smanjen imunitet. Tako da treba raditi na jačanju imuniteta i, naravno, osobe koje imaju deficit imunog odgovora, kao i osobe u poznim godinama, moraju da vode računa i da se čuvaju od komaraca. A to će uraditi tako što, prvo, ako idu u sredine gde ima komaraca, treba da nose odeću dugih rukava i duge nogavice, i to svetlih boja. Na prozorima treba postaviti mreže, takozvane komarnike, kao i na vratima terasa. Oni koji imaju dvorište, cveće i saksije treba često da menjaju vodu u posudama u kojima drže vodu za životinje, ako se one nalaze napolju, jer znamo da su takva mesta stanište za komarce. I, naravno, ako idemo tamo gde ima komaraca, a volimo da budemo pored reke, u šumi i svuda gde ih ima, treba namazati površine tela, pogotovo one koje su ogolele, nekim repelentom protiv insekata, odnosno protiv komaraca - za Kurir televiziju, upozorila je dr Obradović.

02:28 "SVI SMO UGROŽENI OD MAJA DO NOVEMBRA!" Dr Obradović za Kuir TV upozorila na virus Zapadnog Nila i otkrila kako da se zaštitimo - Evo ko sve mora voditi računa Izvor: Kurir televizija

Simptomi virusa Zapadnog Nila Kako su lekari ranije objašnjavali za Kurir , simptomi virusa Zapadnog Nila najčešće su blagi i mogu se javiti između 3 i 14 dana nakon uboda zaraženog komarca.

Kod oko 20 odsto zaraženih javljaju se povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, mučnina, povraćanje, otok limfnih žlezda i osip na koži, a tegobe uglavnom prolaze same od sebe za nekoliko dana. Kod manje od jednog odsto zaraženih virus može zahvatiti centralni nervni sistem i izazvati teže simptome, poput: visoke temperature, jake i uporne glavobolje, ukočenosti vrata, zbunjenosti, tremora, konvulzija, slabosti mišića ili paralize. Kod pojave ozbiljnih neuroloških simptoma potrebno je odmah potražiti lekarsku pomoć.

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