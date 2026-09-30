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Major JNA Milan Tepićpoginuo je na današnji dan 1991. godine u Bedeniku kod Bjelovara, tokom ratnih sukoba u Hrvatskoj, nakon što je odlučio da ne dozvoli da vojno skladište koje mu je bilo povereno padne u ruke neprijatelja.

Bio je zadužen za vojno skladište "Barutana", u kojem se nalazila velika količina naoružanja, municije i eksplozivnih sredstava. Skladište su pokušavale da zauzmu hrvatske snage, ali je Tepić odbio da ga preda.

Prema tadašnjim navodima medija, prethodno je naredio vojnicima pod svojom komandom da se povuku na bezbedne lokacije.

Suočen s bezizlaznom situacijom, a odlučan da ne popusti, odnosno opredeljen da vojni materijal i opremu ne prepusti neprijatelju, major Tepić je, pošto je prethodno vojnicima pod njegovom komandom naredio da se povuku na bezbedne lokacije, u 10.40 časova izazvao eksploziju, žrtvujući sebe. Prethodno minirano skladište vojne opreme odletelo je u vazduh.

U trenutku eksplozije sve je stalo. Crni oblak dima podigao se u nebo, a začuli su se i glasovi lokalnih meštana. Jedno dete je pitalo za oca: "Tata nije doma", dok mu je muški glas odgovorio: "Tu budi."

Usledile su scene obilaska terena. Srča, gomila šuta i pepeo ostali su iza snažne eksplozije.

U eksploziji je, prema tim izvorima, poginuo i veći broj pripadnika hrvatskih snaga koji su se nalazili u blizini. Neposredno pre eksplozije stradala su i dvojica vojnika JNA, Stojadin Mirković i Dragan Draganović, koji nisu poslušali Tepićevu naredbu da se povuku.

Prema procenama, u magacinu u Bedeniku nalazilo se oko 170 tona protivtenkovske municije, mina i drugih eksplozivnih sredstava, raspoređenih u više objekata i hangara. Major Tepić je u vazduh digao jedan od pet objekata.

Foto: Beograd.rs

Opšti napad na kasarnu "Božidar Adžija" u Bjelovaru počeo je ujutro, oko 7 časova, 29. septembra. Borbe su trajale do 18.30, kada je pukovnik Rajko Kovačević naredio prekid vatre i predaju.

Tokom borbi za odbranu kasarne poginulo je 14 vojnika JNA, dok je oko 30 ranjeno.

Foto: Beograd.rs

Zarobljeno je ukupno 60 oficira, podoficira i građanskih lica na službi u JNA, kao i 365 vojnika. Većina njih je, nakon torture u logorima u Bjelovaru, razmenjena 9. novembra 1991. godine na mostu između Slavonskog i Bosanskog Šamca.

Prilikom pada kasarne zatečeno je, odnosno oteto, 78 tenkova T-55 i 80 oklopnih vozila.

Milan Tepić imao je 34 godine kada je poginuo.

Major Tepić odlikovan je posthumno, odlukom Predsedništva SFRJ, najvišim jugoslovenskim priznanjem - Ordenom narodnog heroja.

Njegovo ime i danas nose mesta i priznanja koja čuvaju sećanje na njega. Spomenik narodnom heroju Milanu Tepiću otkriven je septembra 2017. godine u Beogradu, na raskrsnici ulica Kneza Aleksandra Karađorđevića i Heroja Milana Tepića, na Dedinju.

Po majoru Tepiću nazvana je i kasarna Vojske Srbije u Jakovu kod Surčina.

Republika Srpska ustanovila je Orden za posebne zasluge "Milan Tepić".