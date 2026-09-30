Haos na putu između Rume i Šimanovaca: Zbog dima sa njiva lančani sudar! Ljudi, ne palite strnjiku, izginućemo
- Između Rume i Šimanovaca jutros je došlo do lančanog sudara, prema navodima sa društvenih mreža.
- Do nezgode je, navodno, došlo zbog smanjene vidljivosti usled dima od požara na njivama, a stanje učesnika nije poznato.
Kako javljaju na društvenim mrežama, jutros je između Rume i Šimanovaca došlo do lančanog sudara.
Prema navodima sa Instagram stranice "192_rs", do nezgode je došlo usled smanjenje vidljivosti zbog dima od požara na njivama.
Stanje učesnika nije poznato, a u ovom delu puta već se stvaraju veliki zastoji.
Apokaliptične scene zabeležene su i sinoć između Laćarka i Martinaca, dim je pokrio ceo put, vatra je gorela sa obe strane. Vidljivost je na minimumu.
Paljenje strnjike na njivama tokom jeseni odmah nakon žetvenih radova u poljima, praksa je sa kojom se nastavlja svake godine i pored svih apela da se to ne radi.
Razloga za to je mnogo - prema rečima stručnjaka taj postupak može da ima dalekosežne posledice kako po ljude, tako i po zemljište koje se na taj način tretira.
Kurir/Telegraf.rs