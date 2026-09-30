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Kako javljaju na društvenim mrežama, jutros je između Rume i Šimanovaca došlo do lančanog sudara.

Prema navodima sa Instagram stranice "192_rs", do nezgode je došlo usled smanjenje vidljivosti zbog dima od požara na njivama.

Stanje učesnika nije poznato, a u ovom delu puta već se stvaraju veliki zastoji.

Apokaliptične scene zabeležene su i sinoć između Laćarka i Martinaca, dim je pokrio ceo put, vatra je gorela sa obe strane. Vidljivost je na minimumu.

Paljenje strnjike na njivama tokom jeseni odmah nakon žetvenih radova u poljima, praksa je sa kojom se nastavlja svake godine i pored svih apela da se to ne radi.

Razloga za to je mnogo - prema rečima stručnjaka taj postupak može da ima dalekosežne posledice kako po ljude, tako i po zemljište koje se na taj način tretira.