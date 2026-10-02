Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Do kraja tekuće godine, zaposleni u Srbiji imaće pravo na još samo jedan državni praznik - Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji se obeležava u sredu, 11. novembra. Đaci će tom prilikom dobiti prvi ovogodišnji mini-raspust koji će trajati sve do petka, 13. novembra.

Ipak, pogled u zvanični kalendar za 2027. godinu otkriva da nas očekuje ukupno 11 neradnih dana, što je za jedan dan manje u odnosu na ovu godinu.

Zimski praznici donose produžene vikende Praznična sezona u 2027. godini tradicionalno počinje proslavom Nove godine.

Foto: Mihailo Pavlović

Prva dva dana januara padaju u petak i subotu, što znači produženi vikend za većinu građana. Ubrzo sledi i pravoslavni Božić, koji će se praznovati u četvrtak, 7. januara, te donosi još jedan slobodan dan već u prvom mesecu.

Priliku za novi predah radnici će imati za Dan državnosti - Sretenje, koje se praznuje dva dana, i to u ponedeljak i utorak, 15. i 16. februara.

Pet vezanih neradnih dana na proleće

Najduži odmor u 2027. godini građane očekuje na proleće, usled retkog kalendarskog preklapanja. Uskrs sledeće godine pada u nedelju, 2. maja, čime se direktno nadovezuje na Praznik rada. Zahvaljujući ovom spoju, građani će imati čak pet vezanih neradnih dana - od petka, 30. aprila, pa sve do utorka, 4. maja.

Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Ovaj mini-odmor obuhvatiće Veliki petak, Praznik rada (čiji se drugi dan obeležavanja prenosi na 4. maj), Uskrs i Uskršnji ponedeljak.

Poslednji državni praznik u 2027. godini ponovo će biti Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembra, koji će padati u četvrtak.

Prava na slobodne dane tokom verskih praznika

Zakon o državnim i verskim praznicima propisuje da zaposleni, shodno veroispovesti, imaju pravo na odsustvo tokom svojih verskih praznika.

Pravoslavci imaju pravo na slobodan dan za krsnu slavu. Važno pravilo je da ukoliko slava pada u dan vikenda ili na neki drugi neradni dan, taj dan se ne može preneti na prvi sledeći radni dan.

Običaj kaže da se na slavu ne zove Foto: Kurir/T.S.

Katolici i pripadnici drugih hrišćanskih zajednica ne rade na prvi dan Božića i tokom uskršnjih praznika po svom kalendaru (od Velikog petka do drugog dana Uskrsa).

Pripadnici islamske zajednice dobijaju slobodne dane za prvi dan Ramazanskog i prvi dan Kurbanskog bajrama. Pripadnici jevrejske zajednice imaju pravo na slobodan dan za prvi dan Jom Kipura.

Školski kalendar

Foto: Marko Karović

Kada je reč o školskom kalendaru za 2026/2027. godinu, učenike očekuju jesenji, zimski, sretenjski, prolećni i letnji raspust.

Jesenji raspust: počinje u sredu, 11. novembra i završava se u petak, 13. novembra 2026. godine.

Zimski raspust: osnovcima počinje u četvrtak, 31. decembra, a srednjoškolcima u ponedeljak, 4. januara. Za sve učenike se završava u petak, 15. januara 2027. godine.

Sretenjski raspust: traje čitavu radnu nedelju, od ponedeljka, 15. februara, zaključno sa petkom, 19. februarom.

Prolećni raspust: usklađen je sa prvomajskim i uskršnjim praznicima, te počinje u petak, 30. aprila i završava se u utorak, 4. maja.