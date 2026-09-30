Goč dobija avantura park, zip-lajn i vidikovac u obliku šake: U toku radovi vredni 35,8 miliona dinara
- Na Goču se uređuje prostor oko jezera i izletišta kroz projekat 'Srbija na dlanu', vredan 35,8 miliona dinara
- Planirani su avantura park, zip-lajn, veštačka stena, fitnes zona i amfiteatar, uz cilj da se ponuda Vrnjačke Banje proširi na aktivni turizam
- U narednoj fazi najavljen je i vidikovac u obliku šake, kao novi simbol Goča
Na planini Goč u toku su radovi na uređivanju prostora oko jezera i izletišta u okviru projekta "Srbija na dlanu", vrednog 35,8 miliona dinara. Investicija obuhvata izgradnju avantura parka, veštačke stene za penjanje, zip-lajna, fitnes zone i atraktivnog vidikovca u obliku šake, čime Vrnjačka Banja širi svoju ponudu na celogodišnji i aktivni turizam.
Promenada, parkovi, mineralni izvori i wellness decenijama su zaštitni znak Vrnjačke Banje. Međutim, samo nekoliko kilometara od centra razvija se drugačija turistička priča - ona koja Banju sve snažnije povezuje sa Gočem.
Avantura park, zip-lajn i stena za penjanje pored jezera
U okviru projekta „Srbija na dlanu" uređuje se prostor oko jezera i izletišta, a planirani su novi pešački i rekreativni sadržaji, veštačka stena za sportsko penjanje, zip-lajn, avantura park, fitnes zona i amfiteatar na otvorenom.
Početkom septembra radove su obišli su predsednik Opštine Vrnjačka Banja Boban Đurovići direktor Opštinske stambene agencije Branislav Bežanović.
Ideja je da Goč postane prirodan nastavak boravka u Vrnjačkoj Banji - posebno za porodice, mlađe goste, sportiste i sve one koji pored wellnessa i odmora traže aktivnosti u prirodi.
Projekat je deo šireg razvoja turističke i sportsko-rekreativne infrastrukture Vrnjačke Banje. Prema dokumentaciji Opštine, vrednost aktuelne faze iznosi 35.841.291,60 dinara sa PDV-om.
Vidikovac u obliku šake kao budući prepoznatljivi simbol Goča
U narednoj fazi planiran je i jedan od potencijalno najprepoznatljivijih novih simbola planine - vidikovac u obliku šake, po kojem je projekat "Srbija na dlanu" i dobio ime.
Razvoj Goča istovremeno proširuje i turističku mapu same Vrnjačke Banje. Gost tako tokom jednog boravka može da spoji ono po čemu je Banja tradicionalno poznata - parkove, wellness, gastronomiju i kulturu - sa planinom, rekreacijom i aktivnim odmorom.
To je posebno važno za destinaciju koja poslednjih godina svoju ponudu sve više razvija u pravcu celogodišnjeg turizma.
Kurir/321 Srbija