Ilustracija kako bi mogao da izgleda završen projekat "Srbija na dlanu" na Goču

Slušaj vest

Na planini Goč u toku su radovi na uređivanju prostora oko jezera i izletišta u okviru projekta "Srbija na dlanu", vrednog 35,8 miliona dinara. Investicija obuhvata izgradnju avantura parka, veštačke stene za penjanje, zip-lajna, fitnes zone i atraktivnog vidikovca u obliku šake, čime Vrnjačka Banja širi svoju ponudu na celogodišnji i aktivni turizam.

Promenada, parkovi, mineralni izvori i wellness decenijama su zaštitni znak Vrnjačke Banje. Međutim, samo nekoliko kilometara od centra razvija se drugačija turistička priča - ona koja Banju sve snažnije povezuje sa Gočem.

Avantura park, zip-lajn i stena za penjanje pored jezera

U okviru projekta „Srbija na dlanu" uređuje se prostor oko jezera i izletišta, a planirani su novi pešački i rekreativni sadržaji, veštačka stena za sportsko penjanje, zip-lajn, avantura park, fitnes zona i amfiteatar na otvorenom.

Početkom septembra radove su obišli su predsednik Opštine Vrnjačka Banja Boban Đurovići direktor Opštinske stambene agencije Branislav Bežanović.

Predsednik opštine Boban Đurović na Expo karavanu u Vrnjačkoj Banji Foto: Facebook/Boban Đurović

Ideja je da Goč postane prirodan nastavak boravka u Vrnjačkoj Banji - posebno za porodice, mlađe goste, sportiste i sve one koji pored wellnessa i odmora traže aktivnosti u prirodi.

Projekat je deo šireg razvoja turističke i sportsko-rekreativne infrastrukture Vrnjačke Banje. Prema dokumentaciji Opštine, vrednost aktuelne faze iznosi 35.841.291,60 dinara sa PDV-om.

Vidikovac u obliku šake kao budući prepoznatljivi simbol Goča

U narednoj fazi planiran je i jedan od potencijalno najprepoznatljivijih novih simbola planine - vidikovac u obliku šake, po kojem je projekat "Srbija na dlanu" i dobio ime.

1/9 Vidi galeriju Vrnjačka Banja Foto: Live production/TOS

Razvoj Goča istovremeno proširuje i turističku mapu same Vrnjačke Banje. Gost tako tokom jednog boravka može da spoji ono po čemu je Banja tradicionalno poznata - parkove, wellness, gastronomiju i kulturu - sa planinom, rekreacijom i aktivnim odmorom.