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Vremenska situacija u narednim danima biće uglavnom stabilna, uz pretežno sunčano vreme i sveža jutra, dok će temperature tokom dana dostizati i do 26 stepeni. Prema najavama, početkom oktobra očekuje se postepena promena vremena i pad temperatura, uz mogućnost povremene kiše.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije do kraja sedmice očekuje se stabilno vreme.

Pretežno sunčano

- Do kraja ove ali i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano vreme uz izražen dnevni temperaturni hod. Jutra će biti sveža, na jugoistoku zemlje uz slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti toplo sa najvišom temperaturom u intervalu od 22 do 26 stepeni - saopštio je RHMZ.

Foto: Kurir/T. Ilić

Pad temperature

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, naveo je u svojoj Fejsbuk prognozi da se na severu regiona oko 6. oktobra očekuje prolazno naoblačenje i retka pojava slabe kiše.

- Od tog datuma bi se polje anticiklona moglo polako izmeštati ka jugozapadu te bi vlažan i nestabilan vazduh sa Atlantika lakše stizao do nas. U tim uslova od 07.10. nestabilnije uz povremena prolazna naobalačenja u pojavu kiše. Maksimumi u postepenom padu u oko 09.10. bi se trebali kretati od 14 do 18 stepeni Celzijusa - naveo je Čubrilo i dodao:

Marko Čubrilo Foto: Kurir TV

- Bez obzira na signal za moguće jačanje uticaja Atlantika za sada nema najave formiranja pravog jesenjeg ciklona koji bi celom regionu mogao doneti konkretnije višednevne padavine tako da se suša nastavlja do daljeg ali bi posle 07.10. mogla biti malo ublažena. Narednih desetak dana suvo, stabilno i relativno toplo.