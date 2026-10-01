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Sa dolaskom hladnijeg vremena neke vrste stenica traže sklonište unutar kuća i stanova kako bi se zaštitile od niskih temperatura. Posebno zelena smrdibuba i azijska mramorasta stenica tokom septembra i oktobra koriste prozore, vrata i male otvore kako bi ušle u domove.

Iako nisu opasne ni za ljude ni za životinje, mogu postati veoma neprijatne kada se pojave u velikom broju. Njihova pojava pritom ne mora da ima veze sa čistoćom doma - ovi insekti traže uske i zaštićene prostore u kojima mogu da ostanu dok se uslovi napolju ne poprave.

Kako sprečiti njihov ulazak

Prema preporukama mađarske Uprave za bezbednost lanca hrane (Nébih), prvo treba detaljno pregledati okvire vrata i prozora, kutije za roletne, otvore u blizini venaca, kao i mesta kroz koja prolaze kablovi i cevi.

Male pukotine mogu da se zatvore masom za zaptivanje, dok dihtung trake mogu pomoći da se zatvori prostor ispod vrata. Mreže protiv komaraca takođe moraju biti bez oštećenja, jer i mali otvor može biti dovoljan da insekt uđe.

Najezda smrdibuba Foto: Printscreen/ Youtube, Shutterstock

Posebnu pažnju treba obratiti na okvire roletni, pošto oni predstavljaju uske i zaštićene prostore pogodne za skrivanje.

Ako su stenice već ušle u kuću

Ukoliko se pojavi jedan ili dva primerka, Nébih preporučuje njihovo uklanjanje uz pomoć gumenih rukavica. Stenice ne treba gnječiti, jer tada mogu da ispuste sekret veoma intenzivnog mirisa.

Mogu se ukloniti i usisivačem, ali posudu ili kesu treba isprazniti što pre.

Druga mogućnost je voda sa deterdžentom za pranje sudova, u koju se insekti mogu staviti nakon što budu prikupljeni.

Iako se često koriste sirće, menta, lavanda, beli luk i različita eterična ulja, Nébih upozorava da ova sredstva ne treba smatrati garantovanim metodama. Kućni insekticidi takođe nisu zaista efikasni protiv ovih stenica.

Krevetne stenice su drugačiji problem

Kada je reč o krevetnim stenicama, EPA preporučuje integrisani pristup suzbijanju štetočina. Pre upotrebe pesticida potrebno je smanjiti broj mesta na kojima mogu da se kriju i održavati dom urednim.

- Dušeci i podnice mogu se zaštititi posebnim navlakama namenjenim i testiranim protiv ovih insekata, koje treba držati godinu dana bez oštećenja - navode stručnjaci.

Posteljinu, ćebad, prekrivače i odeću koja je bila u kontaktu sa podom treba redovno prati i sušiti. Tokom ovog procesa treba očistiti i korpu za prljav veš, jer i ona može poslužiti kao skrovište.

EPA upozorava da zamrzavanje u kućnim uslovima nije bezbedan metod u svim slučajevima. Dovoljno niske temperature mogu da ubiju stenice, ali moraju da se održavaju tokom dužeg perioda. Ni jednostavno povećavanje temperature u domu nije dovoljno.

Stenica Foto: Jewel SAMAD / AFP / Profimedia

- Na isti način, povećavanje temperature u domu nije dovoljno za njihovo uklanjanje: efikasni termički tretmani zahtevaju posebnu opremu i visoke temperature - navode stručnjaci.

Oprez tokom putovanja i selidbe

Univerzitet Minesote savetuje da se u dom ne unose nameštaj, dušeci, podnice ili konstrukcije kreveta pronađeni na ulici. Polovni ili iznajmljeni nameštaj treba pažljivo pregledati pre unošenja.

Tokom putovanja preporučuje se pregled hotelske sobe, posebno posteljine, nameštaja i prostora za prtljag. Kofer treba držati dalje od kreveta i pregledati ga pre povratka kući.

Rančeve, torbe i tašne takođe ne bi trebalo ostavljati na krevetima, sofama i drugim mestima namenjenim odmoru. Ako postoji sumnja da su bili u kontaktu sa stenicama, odeću treba odmah oprati i osušiti na najvišoj temperaturi koju materijal dozvoljava. Može se držati i u zatvorenoj plastičnoj kesi dok ne bude moguće pranje.

Pažljiv pregled doma i predmeta, zatvaranje mogućih ulaza i uklanjanje potencijalnih skrovišta mogu smanjiti mogućnost pojave stenica. Kod upornog problema, naročito kada je reč o krevetnim stenicama, preporučuje se profesionalni tretman uz pridržavanje uputstava za odobrene proizvode.