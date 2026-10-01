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U domovima zdravlja širom Srbije od sredine septembra raste broj obolelih od respiratornih virusa, koji se manifestuju pored ostalih i jednim neuobičajenim simptomom. Većina zaraženih se, osim na povišenu temperaturu, groznicu, malaksalost, žali na slabost u nogama, koja može potrajati danima.

Promena vremena, tačnje pad temperature pogoduje respiratornim virusima, među kojima je i kovid 19, a koji pogađaju u najvećem procentu decu i radno sposobno stanovništvo, građane od 20 do 65 godina.

Ove jeseni virus je, međutim, nešto jači nego prethodnih sezona, u kojima smo već navikli da se suočavamo sa zarazama.

- Jedan od najtežih simptoma ovog virusa je malaksalost koja maltene paralizuje celo telo. Pacijenti se žale da ne mogu da stoje na nogama. Neki uopšte ne mogu da ustanu iz kreveta. Može da se desi da zaraženi pacijent ustane, ali da pri otežanom hodanju, padne i povredi se - objašnjava doktorka opšte medicine iz jednog beogradskog doma zdravlja, koja je zamolila da ostane anonimna.

Ovaj virus se, kažu lekari, zadržava tri do pet dana u organizmu, ali otežano kretanje može da potraje nedeljama.

U vazduhu prisutan i koronavirus

Mnogi građani se žale na malaksalost i slabost u nogama Foto: Shutterstock

- Virus obori telo i ljudi budu danima "vezani za krevet". Problem je što ponekad i nedeljama nakon što virus izađe iz organizma, pacijenti ostaju bez snage. Dosta respiratornih virusa su sada neurotropni, što znači da mogu da inficiraju nervne ćelije, pa je jako važno odležati virus i kretanje je strogo zabranjeno dok se pacijent u potpunosti ne oporavi. Problem je što su ljudi generalno umorni i iscrpljeni, ali i kad obole neće da se primire, što može dovesti do ozbiljnih posledica - objašnjava doktorka.

U vazduhu proteklih nedelja, cirkuliše i koronavirus, koji se, ističu lekari, uobičajeno javlja u ovo doba godine zajedno sa drugim respiratornim virusima.

- Deo pacijenata zaražen je i koronavirusom, koji je odavno ušao u cirkulaciju, ali to nije više bolest kao nekad, sada svi imamo razvijen imunitet i retko kad dođe do komplikacija. Manifestuje se vrtoglavicama, ali takođe i malaksalošću, pa ga je teško razlikovati od ostalih infekcija. Opšta slabost, povišena temperatura, drhtavica i bolovi u ždrelu koje pacijenti opisuju kao noževe u grlu su uobičajeni za ovogodišnji sezonski virus. Ono najalarmantnije, što zaražene najviše uplaši je što kad se razbole ne mogu da ustanu i osećaju, kako opisuju, paralizu u nogama - kaže naša sagovornica iz doma zdravlja.

Foto: Shutterstock

Gužve u domovima zdravlja ne jenjavaju, a lekari kažu da je tokom septembra bilo i za 50 odsto više pacijenata nego u avgustu.

- Najviše obolelih je među decom, ali i građanima uzrasta od 20 do 64 godine. Imamo u smeni i do 50 pregleda po lekaru, što je gotovo duplo više od proseka. Penzionera ima najmanje, ali to je zato što se oni čuvaju i ne kreću mnogo, posebno kad počnu epidemije. Deca se zaražavaju jer idu u školu, vrtiće, radno sposobno stanovništvo na poslove, a u kolektivima je infekciju nemoguće suzbiti - naglašavaju lekari.