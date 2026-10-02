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Dok miris pečene paprike polako počinje da se širi naseljima, a na pijacama širom Srbije vlada velika gužva oko tezgi sa "ajvarušama", kornišonima i paradajzom, mnogi kupci i ne primećuju kako lako mogu da budu oštećeni.

Priprema zimnice podrazumeva kupovinu većih količina, a pojedini prodavci koji povrće nude iz kombija i kamiona na prilazima pijacama upravo to koriste kako bi kupce privukli naizgled povoljnom ponudom.

Glavna zamka krije se u prodaji "na gajbicu" po fiksnoj ceni, gde prodavci ubeđuju kupce da u ambalaži ima više kilograma nego što je stvarno spakovano.

Foto: Kurir/T.S.

Kako se roba ne meri pojedinačno pred kupcem, ponude poput "gajbica za 1.000 dinara" deluju primamljivo, posebno kada prodavac tvrdi da u njoj ima "bar 10 do 12 kilograma".

Upravo to se dogodilo Beograđanki Zorici M. (58), koja je za Kurir ispričala kako je, kako tvrdi, oštećena dok je kupovala papriku za ajvar u blizini jedne voždovačke pijace.

Foto: Kurir/T.S

- Čovek je stajao pored kombija i vikao: "Ajvaruša na gajbicu, 1.000 dinara". Rekao je da ima sigurno 10 do 12 kila unutra. Vidim lepa paprika, na tezgama je skuplja, pa pomislim da nije loša prilika. Uzmem tri gajbice, dam mu 3.000 dinara na ruke i on mi ih ubaci u gepek. Kad sam došla kući i stavila prvu gajbicu na svoju kuhinjsku vagu, imala sam šta da vidim - u njoj je bilo jedva sedam kilograma paprike! Za 3.000 dinara dobila sam jedva 21 kilogram umesto obećanih 30 ili 35. To je čista prevara! - priča naša sagovornica.

Ovakve situacije nisu jedini način na koji kupac može da prođe lošije nego što je očekivao. Problem može nastati i kada se povrće prodaje u ambalaži čija se težina ne uračuna pravilno, ali i kada kupac tek kod kuće shvati da deo kupljene robe nije istog kvaliteta kao ono što je video na vrhu.

Uračunavanje težine ambalaže

Ako se povrće meri zajedno sa gajbicom, kupac bi trebalo da proveri da li je od ukupne težine oduzeta težina prazne ambalaže.

Najsigurnije je tražiti da se gajbica prvo izmeri prazna, a potom sa robom, kako bi se dobila stvarna težina povrća.

Krupni plodovi na vrhu

Foto: TATYANA ZENKOVICH/EPA

Kod kupovine povrća u džakovima ili drugim zatvorenim pakovanjima, kupac ne može uvek da vidi šta se nalazi ispod površine. Zato treba proveriti sadržaj što je moguće bolje pre nego što plati, posebno ako se roba prodaje bez pojedinačnog merenja.

Ne kupujte "na slepo"

Ako kupujete povrće u većim količinama, insistirajte da prodavac izmeri tačnu težinu pred vama i jasno pokaže koliko ambalaža teži.

Ako vam se ponuda čini sumnjivo povoljnom, tražite da se roba izmeri pre nego što je platite.