Deda Ljube upucao lopove koji su mu upali u kuću

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Ljubomir Mitev iz sela Kojkovo kod Kratova u Severnoj Makedoniji, u javnosti poznat kao "deda Ljube", oslobođen je optužbi za ubistvo razbojnika koji je 2013. godine provalio u njegovu kuću i satima zlostavljao njega i njegovu suprugu.Njegova oslobađajuća presuda iz 2019. godine označila je kraj šestogodišnjeg pravnog pakla i postala presedan koji je odbrana nazvala "školskim primerom samoodbrane".

Noć strave u planinskom selu

Agonija porodice Mitev odigrala se 27. februara 2013. godine, kada su u trošnu kuću tada 79-godišnjeg Ljubomira nasilno upala dvojica muškaraca - Zoran Zlatkov (28) i Borčo Ivanov (30). Njihov cilj bio je jasan: želeli su da opljačkaju starce i nisu birali sredstva da saznaju gde skrivaju dragocenosti.

Usledili su sati stravične torture. Deda Ljubetu su napadači nagurali najlon u usta kako ne bi mogao da doziva pomoć, oborili ga na pod i pretukli, a zatim ga konopcem vezali za stolicu. Njegovu suprugu su prekrili ćebetom i brutalno maltretirali pred njegovim očima.

Očeva puška kao jedini spas

Deda Ljube Foto: Printscreen

U trenutku kada su nasilnici napustili prostoriju kako bi pretražili ostatak kuće u potrazi za novcem, hrabri starac je uspeo da iskoristi njihovu nepažnju i oslobodi se. Uspeo je da neopaženo izađe iz kuće i stigne do podruma, gde je uzeo staru očevu lovačku pušku.

U nameri da zaštiti goli život i spase suprugu, Ljubomir je zapucao. Tom prilikom usmrtio je Zlatkova, dok je drugog napadača, Ivanova, ranio. Preživeli razbojnik kasnije je osuđen na osam godina zatvora zbog ovog zlodela.

Gnev javnosti i mučno suđenje

Umesto da bude tretiran isključivo kao žrtva, deda Ljube se 2015. godine suočio sa optužnicom za ubistvo i nedozvoljeno držanje vatrenog oružja. Ovakav potez tužilaštva izazvao je ogromno ogorčenje širom Severne Makedonije. Javnost je listom stala uz starca, najoštrije osuđujući sistem i zahtevajući njegovu slobodu, uz obrazloženje da je svako dužan da brani svoj dom i porodicu od naoružanih uljeza.

Suđenje se godinama otezalo. U aprilu 2015. godine, nakon oštrog pritiska i ukazivanja na proceduralne propuste od strane advokata, optužnica je povučena i predmet je vraćen u istražni postupak. Odbrana je od prvog dana insistirala na tome da ne može biti reči o ubistvu, već o klasičnom činu nužne odbrane.

Konačna pobeda pravde

Pravda je konačno zadovoljena tek 2019. godine. Optužba za ubistvo je zvanično odbačena, a sud mu je izrekao samo uslovnu kaznu zbog nelegalnog posedovanja starog oružja.

- Ovo je velika pobeda u ime pravde posle šestogodišnje pravne bitke i velika pobeda za vladavinu prava - poručio je tada njegov advokat Hristijan Georgievski, ne krijući zadovoljstvo raspletom slučaja: