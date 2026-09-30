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Nemanja Jovanović, jedan od hodočasnika, kaže za Kurir da na put kreću sa zajedničkom željom da svojim koracima, molitvom i solidarnošću pomognu Nedi i njenoj porodici.

- U sredu, 7. oktobra, krećemo na naše peto po redu humanitarno hodočašće. Ovoga puta na put krećemo nas petoro braće i sestara u Hristu, sa jednim zajedničkim ciljem - da svojim koracima, molitvom i ljubavlju pomognemo jednom malom biću kome je naša pomoć potrebna - rekao je Jovanović za Kurir.

Put od pet dana

Hodočasnici će put započeti u Užicu, odakle će peške krenuti ka manastiru Žiča. Planirano je da put traje pet dana, a ukoliko sve bude prema planu, petog dana trebalo bi da stignu pred svetinju.

- Hodaćemo za malu Nedu Kujundžić, devojčicu koja boluje od cerebralne paralize, sa željom da joj zajedno obezbedimo lepše i srećnije detinjstvo. Naš put je blagoslovila igumanija manastira Žiča i verujemo da ćemo, ako Bog da, petog dana stići pred svetinju - kazao je Jovanović.

Neda Kujundžić Foto: Privatna Arhiva

Za njih ovo nije samo pešački poduhvat, već način da skrenu pažnju javnosti na Nedinu priču i pozovu što više ljudi da se uključe u humanitarnu akciju.

- Ovo nije samo put petoro ljudi. Ovo je poziv celoj Srbiji da nam se pridruži. Pozivamo vas da ovih dana budete uz nas molitvom, dobrom rečju, podrškom, humanitarnom porukom ili uplatom za Nedu - poručio je Jovanović.

Kako ističe, svaki korak koji budu napravili na putu od Užica do Žiče biće posvećen Nedi, ali je za ostvarenje cilja potrebna pomoć što većeg broja ljudi.

- Mi ćemo napraviti korake od Užica do Žiče, ali za Nedin osmeh potrebni su nam koraci svih vas - rekao je Jovanović.