Zbog kvara na liniji 193, građani Novog Sada treba da pozovu policiju na 192 u slučaju požara
Društvo
Vatrogasna linija 193 u Novom Sadu van funkcije: U slučaju požara pozvati 192
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Zbog tehničkog kvara na liniji 193, iz Sektora za vanredne situacije obaveštavaju građane na teritoriji Grada Novog Sada da u slučaju potrebe za vatrogascima, pozovu policiju na broj 192.
- Usled smetnji na telefonskoj liniji 193, trenutno nije moguće pozvati novosadsku vatrogasno-spasilačku jedinicu. U slučaju požara pozovite policiju na broj 192. Trenutno se radi na otklanjanju kvara, a smetnje mogu da potraju u narednim satima - kažu nadležni.
Kurir.rs/ 193ns_rs
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