Slušaj vest

Zbog tehničkog kvara na liniji 193, iz Sektora za vanredne situacije obaveštavaju građane na teritoriji Grada Novog Sada da u slučaju potrebe za vatrogascima, pozovu policiju na broj 192.

- Usled smetnji na telefonskoj liniji 193, trenutno nije moguće pozvati novosadsku vatrogasno-spasilačku jedinicu. U slučaju požara pozovite policiju na broj 192. Trenutno se radi na otklanjanju kvara, a smetnje mogu da potraju u narednim satima - kažu nadležni.

Kurir.rs/ 193ns_rs

Ne propustiteHronikaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ŠIMANOVACA: Sudarili se kamion i automobil, dve osobe povređene!
WhatsApp Image 2026-06-30 at 08.00.17 (2).jpeg
Hronika"ČUO SE JAK UDARAC, SVI SMO IZLETELI" Meštani Šimanovaca svedočili jezivom sudaru, mladić poginuo!
Šimanovci saobraćajna nesreća
HronikaUŽASNA NESREĆA U ŠIMANOVCIMA, STRAHUJE SE DA IMA MRTVIH Prvi snimci, automobil smrskan i prevrnut na krov, srča i delovi svud po putu, jeziv prizor (VIDEO)
Šimanovci saobraćajna nesreća
Hronika"AKO SU SAKRILI IDENTITET, POSTOJE DRUGE METODE" Predsednik Strukovnog udruženja policije o požaru u garaži na Obilićevom vencu i potrazi za dvojicom mladića
Nenad Ljušić