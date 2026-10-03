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Selters banja nalazi se u Mladenovcu, na obroncima planine Kosmaj. Poznata je i pod imenom Mladenovačka Banja. Od Beograda je udaljena samo 46 kilometara, a posebno je poznata po čistom vazduhu i lekovitim izvorima mineralne vode.

Lekoviti izvori mineralne vode

Lekoviti izvori mineralne vode u Selters banji otkriveni su slučajno prilikom bušenja bunara,1898.godine, a ubrzo nakon toga voda je bila podvrgnuta stručnim analizama čuvenog hemičara Marka T. Leka.

Ispitivanja su pokazala da je voda lekovita i naročito bogata natrijum-bikarbonatom. Čak su je upoređivali sa vodama čuvenog lečilišta Selters u Nemačkoj zbog čega je kasnije i dobila ime Selters banja.

Foto: screenshot YT/Moja.Srbija

Dobila je mnoge nagrade u inostranstvu zbog lekovitih svojstava koje poseduje još od 1906. godine. Temperatura vode u ovoj banji iznosi oko 32 stepena.

Najčešće bolesti koje se ovde leče su: bolovi u leđima, oboljenja krvnih sudova, bolesti nervnog sistema i problemi sa plućima.

Banja Selters Foto: Privatna Arhiva

U okviru "Selters" hotela, nalazi se i medicinski centar koji je opremljen savremenom medicinskom aparaturom i u kojem radi veliki broj lekara različitih specijalnosti, fizikalnih terapeuta i ostalog pomoćnog osoblja.

Glavne terapije koje se sprovode u ovom centru su: hidroterapija, elektroterapija, peloidna terapija, fizikalna-kinezi terapija, parafinska terapija.

Foto: Privatna Arhiva

Cene smeštaja su veoma pristupačne

Smeštaj u hotelu "Selters" je veoma udoban i pristupačan, a u okviru njega se nalaze i razne prodavnice, galerije, kao i zatvoreni bazeni. Svoju turističku ponudu upotpunjuje brojnim kulturno-zabavnim manifestacijama koje se ovde održavaju tokom čitave godine.

Cene smeštaja u Selters banji su vrlo pristupačne i prilagođene svima. Cena prenoćišta se kreću od oko 2.500 dinara, u zavisnosti od veličine i tipa apartmana.

Foto: screenshot YT/Moja.Srbija

U blizini Salters banje pronašli smo jedan apartman po ceni od 2.700 dinara. Radi se o dvosobnom apartmanu. U apartmanu je dostupan besplatan internet, poseduje terasu i parking. Sastoji se od kupatila, kuhinje, dnevnog boravka i dve spavaće sobe.

Još jedan apartman koji se nalazi na nekoliko kilometara od banje koji se izdaje za 20 evra. Apartman se nalazi u prizemlju. Ima jednu spavaću sobu, ima površinu od 40 metara kvadratnih. Apartman ima i svoje parking mesto