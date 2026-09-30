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Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu građana Grgur reagovao je nekon vesti da su pojedini privatni izvršitelji skidali građanima sa računa 6.000 dinara, koju su dobili kao jednokratnu pomoć od države.

- Kao narodni poslanik apelujem na predsednika Komore javnih izršitelja da obmah vrate novac građanima koji.im je uplatila država.Taj novac su dobili na namenske račune. Takođe apelujem na Ministarstvo pravde da izvrsi nadzor nad Komorom privatnih izrsšitelja i svim izvršiteljima koji su skunuli ovaj novac sa računa građana - kaže Grgur, koji je najavio da će na predstojećim izborima nastupiti na listi Uglješa Grgur i obećao da će ukinuti privatne izršitelje.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Grgur se godinama bori protiv privatnih izvršitelja.