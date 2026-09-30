Društvo
Đurđević Stamenkovski povodom 110 godina od Bitke na Kajmakčalanu: Ovde je posle Albanije i Krfa srpski vojnik ponovo zakoračio na zemlju svoje otadžbine
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski podseća da se navršilo 110 godina od Bitke na Kajmakčalanu.
"Od Gazimestana do Kajmakčalana, dva cveta čuvaju naše pamćenje: kosovski božur kao simbol žrtve i zaveta, a Natalijina ramonda kao simbol vaskrsenja i povratka.
Ovde je posle Albanije i Krfa srpski vojnik ponovo zakoračio na zemlju svoje otadžbine.
110 godina od Bitke na Kajmakčalanu!", navodi Đurđević Stamenkovski.
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