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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski podseća da se navršilo 110 godina od Bitke na Kajmakčalanu.

"Od Gazimestana do Kajmakčalana, dva cveta čuvaju naše pamćenje: kosovski božur kao simbol žrtve i zaveta, a Natalijina ramonda kao simbol vaskrsenja i povratka.

Ovde je posle Albanije i Krfa srpski vojnik ponovo zakoračio na zemlju svoje otadžbine.

110 godina od Bitke na Kajmakčalanu!", navodi Đurđević Stamenkovski.

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