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Od četvrtka, 1. oktobra, više se neće naplaćivati parkiranje na više od 800 parking mesta koja su tokom kupališne sezone bila pod naplatom.

Naplata prestaje na parkiralištima:

- u Fruškogorskoj ulici, u neposrednoj blizini glavnog ulaza na "Štrand"

- na Bulevaru despota Stefana, od Fruškogorske do Šekspirove ulice

- na platou kod "Mostogradnje"

- kod Mosta slobode, od Bulevara despota Stefana do Sunčanog keja (ispod mosta)

- na prostoru ispod navoza na Mostu slobode, severno od Bulevara despota Stefana.