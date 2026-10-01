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Od četvrtka, 1. oktobra, više se neće naplaćivati parkiranje na više od 800 parking mesta koja su tokom kupališne sezone bila pod naplatom.

Naplata prestaje na parkiralištima:

- u Fruškogorskoj ulici, u neposrednoj blizini glavnog ulaza na "Štrand"
- na Bulevaru despota Stefana, od Fruškogorske do Šekspirove ulice
- na platou kod "Mostogradnje"
- kod Mosta slobode, od Bulevara despota Stefana do Sunčanog keja (ispod mosta)
- na prostoru ispod navoza na Mostu slobode, severno od Bulevara despota Stefana.

Iz "Parking servisa" poručuju da će ova parkirališta biti bez naplate do početka naredne kupališne sezone.

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