Otkrivamo detalje drame u Čačku: Ženi krenuo porođaj na stepeništu, a onda je muž uradio nešto neverovatno, komšije u neverici gledale prizor, a onda...
- U Čačku je žena rodila devojčicu na ulazu u zgradu.
- Muž joj je pomogao da porodi, a komšije i Hitna pomoć su odmah pritekli u pomoć.
- Majka i beba su zbrinute u čačanskoj bolnici, a novorođenče je teško 3,5 kilograma.
U Čačku se odigrala prava drama. Majka dva dečaka rodila im je sestru na ulazu zgrade u kojoj žive. Porođaj je počeo još na stepeništu, kad je sa suprugom krenula ka bolnici.
- Vraćala sam se u svoj stan i čula glasan plač bebe, kao da sam u porodilištu. Plač je dopirao iz susednog ulaza i tamo je već bilo desetak komšija. Utom je stigla i ekipa Hitne pomoći i preuzeli su porodilju i bebu. Tata je uzbuđen ušao u sanitet, ali je prisebno obavio porođaj i pomogao supruzi - priča komšinica srećne porodice.
Dodaje da su mnogi i zaplakali od sreće, da su brzinski izneli peškire i vodu da se beba prihvati...
Iznenadni porođaj
- Komšinica porodilja tog jutra je došla kod mene i zamolila me da pričuvam mališane dok ona ne dođe sa zakazane kontrole. Kada se vratila, ispričala mi je da su je u bolnici zadržavali da ostane na odeljenju jer se bliži porođaj, ali je ona odlučila da obavi još neke poslove u stanu i kasnije legne na odeljenje. Ubrzo potom je samo rekla: "Počelo je" - priča druga komšinica, koja je istog trenutka pozvala Hitnu pomoć:
- Pošto su je minuti delili od porođaja, sa suprugom je krenula put bolnice. Porođaj je počeo već na stepeništu, dok su silazili, a beba je rođena bukvalno na samom ulazu u našu zgradu.
Stanari kažu da u ulazu imaju 11 mališana i da za mamu i bebu spremaju doček.
- Za to je zadužen ženski, kreativni tim naše zgrade. Evo, mi danas kuvamo kafu i čašćavamo sve komšije i prolaznike povodom rođenja naše nove komšinice. Znamo da su mama i beba dobro, beba je teška 3,5 kilograma i očekujemo da će za dan-dva doći kući - priča jedan od komšija.
Tata, koji je heroj zajedno sa mamom, juče je uspavljivao mlađeg sina i molio nas za razumevanje što nije spreman za slikanje.
Umesto njega, komšije su dočekale brojne ekipe novinara, opisujući detalje zbog kojih su, kako kažu, juče mnogi plakali od uzbuđenja i radosti.
Kako saznajemo, majka i beba su zbrinute u čačanskoj bolnici i sve je u najboljem redu.