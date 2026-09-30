Slušaj vest

- Vraćala sam se u svoj stan i čula glasan plač bebe, kao da sam u porodilištu. Plač je dopirao iz susednog ulaza i tamo je već bilo desetak komšija. Utom je stigla i ekipa Hitne pomoći i preuzeli su porodilju i bebu. Tata je uzbuđen ušao u sanitet, ali je prisebno obavio porođaj i pomogao supruzi - priča komšinica srećne porodice.

Dodaje da su mnogi i zaplakali od sreće, da su brzinski izneli peškire i vodu da se beba prihvati...

Iznenadni porođaj

- Komšinica porodilja tog jutra je došla kod mene i zamolila me da pričuvam mališane dok ona ne dođe sa zakazane kontrole. Kada se vratila, ispričala mi je da su je u bolnici zadržavali da ostane na odeljenju jer se bliži porođaj, ali je ona odlučila da obavi još neke poslove u stanu i kasnije legne na odeljenje. Ubrzo potom je samo rekla: "Počelo je" - priča druga komšinica, koja je istog trenutka pozvala Hitnu pomoć:

bebe Foto: T.Ilić

- Pošto su je minuti delili od porođaja, sa suprugom je krenula put bolnice. Porođaj je počeo već na stepeništu, dok su silazili, a beba je rođena bukvalno na samom ulazu u našu zgradu.

Stanari kažu da u ulazu imaju 11 mališana i da za mamu i bebu spremaju doček.

- Za to je zadužen ženski, kreativni tim naše zgrade. Evo, mi danas kuvamo kafu i čašćavamo sve komšije i prolaznike povodom rođenja naše nove komšinice. Znamo da su mama i beba dobro, beba je teška 3,5 kilograma i očekujemo da će za dan-dva doći kući - priča jedan od komšija.

Tata, koji je heroj zajedno sa mamom, juče je uspavljivao mlađeg sina i molio nas za razumevanje što nije spreman za slikanje.

Umesto njega, komšije su dočekale brojne ekipe novinara, opisujući detalje zbog kojih su, kako kažu, juče mnogi plakali od uzbuđenja i radosti.