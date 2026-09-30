Gašić u kompaniji Prvi partizan: Cilj je da preduzeća odbrambene industrije nastave da se razvijaju kroz investiciona ulaganja i realizaciju razvojnih programa
Ministar odbrane Bratislav Gašić posetio je danas kompaniju "Prvi partizan" a.d. u Užicu, gde je sa rukovodstvom razgovarao o planovima poslovanja, investicijama i unapređenju proizvodnje.
Tom prilikom, generalni direktor Dobrosav Andrić i rukovodstvo kompanije predstavili su ministru odbrane rezultate dosadašnjeg rada i ukupne kapacitete, a razgovarano je i o mogućnostima za dalje unapređenje proizvodnih procesa.
Istakavši značaj preduzeća „Prvi partizan“, ministar Gašić rekao je da domaće kompanije odbrambene industrije imaju važnu ulogu u jačanju sistema odbrane i razvoju naše privrede.
- Naš cilj je da preduzeća odbrambene industrije nastave da se razvijaju kroz investiciona ulaganja i realizaciju razvojnih programa kompanije, da ulažu u savremene tehnologije i povećavaju svoje kapacitete. Ulaganje u domaću proizvodnju istovremeno je ulaganje u znanje, ljude i ekonomsku stabilnost zemlje - rekao je ministar odbrane naglasivši važnost daljeg tehnološkog jačanja odbrambene industrije da odgovori zahtevima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.