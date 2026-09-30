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Ministar odbrane Bratislav Gašić posetio je danas kompaniju "Prvi partizan" a.d. u Užicu, gde je sa rukovodstvom razgovarao o planovima poslovanja, investicijama i unapređenju proizvodnje.

Tom prilikom, generalni direktor Dobrosav Andrić i rukovodstvo kompanije predstavili su ministru odbrane rezultate dosadašnjeg rada i ukupne kapacitete, a razgovarano je i o mogućnostima za dalje unapređenje proizvodnih procesa.

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Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Istakavši značaj preduzeća „Prvi partizan“, ministar Gašić rekao je da domaće kompanije odbrambene industrije imaju važnu ulogu u jačanju sistema odbrane i razvoju naše privrede.

- Naš cilj je da preduzeća odbrambene industrije nastave da se razvijaju kroz investiciona ulaganja i realizaciju razvojnih programa kompanije, da ulažu u savremene tehnologije i povećavaju svoje kapacitete. Ulaganje u domaću proizvodnju istovremeno je ulaganje u znanje, ljude i ekonomsku stabilnost zemlje - rekao je ministar odbrane naglasivši važnost daljeg tehnološkog jačanja odbrambene industrije da odgovori zahtevima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

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