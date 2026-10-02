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U Srbiji do kraja ove i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano vreme uz izražen dnevni temperaturni hod. Jutra će biti sveža, na jugoistoku zemlje uz slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti toplo sa najvišom temperaturom u intervalu od 22 do 26 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da oktobar započinjemo pod uticajem istočnoevropskog anticiklona.

- U ovom periodu duvaće slab i umeren, a u košavskom području pojačan jugoistočni vetar, poznatiji kao košava. Međutim, taj istočnoevropski anticiklon će postepeno slabiti, pa će i košava u isto vreme oslabiti i prestati. Istovremeno, oko 3, 4. i 5. oktobra, doći će do formiranja i jačanja Azorskog anticiklona.

Foto: Kurir/T. Ilić

- Prvu dekadu oktobra obeležiće Miholjsko leto, što je nešto ranije u odnosu na uobičajeni period. Često se dešava da Miholjsko leto porani, pa su u pojedinim godinama temperature početkom oktobra išle i do 35 stepeni. Ipak, to ovaj put neće biti slučaj, već ćemo imati maksimalne dnevne temperature oko 25 stepeni. Početkom meseca maksimalne temperature kretaće se između 22 i 26 stepeni, dok će se minimalne jutarnje kretati između pet i 11 stepeni.

Prvo zahlađenje oko 9. oktobra

Stvaranjem i jačanjem Azorskog anticiklona, Ristić kaže da će vreme početi polako da se menja.

- Prvi hladni front, koji ujedno označava i kraj Miholjskog leta, očekuje 9. oktobra. Ovaj front doneće naoblačenje, uslove za kišu i pad temperature. Prvo zahlađenje biće blaže prirode, pa će maksimalne dnevne temperature pasti na vrednosti od 16 do 21 stepen, što je za pet do šest stepeni niže u odnosu na početak meseca. Noćne i minimalne temperature ostaće na sličnom nivou zbog povećane oblačnosti - kaže Ristić.

Sneg i u oktobru

Prema njegovim rečima sredinom oktobra se očekuje znatno jači prodor hladnog vazduha i dodatni pad temperature.

- Maksimalne dnevne temperature u Srbiji tada će iznositi između 10 i 15 stepeni, dok će se jutarnje spuštati na tri do osam stepeni. Tokom ovog zahlađenja očekuju se i prve snežne pahulje na nižim planinama, kao što su Zlatibor, Tara i Divčibare, gde će se granica snežnih padavina nalaziti na oko 1.000 metara nadmorske visine. Predstoji nam da vidimo koliko će ovaj prodor biti jak i da li će se snežna granica možda spustiti i niže, u brdovite krajeve - najavljuje Ristić i dodaje:

Prvi sneg na Kopaoniku i Goliji Foto: RINA/Ilustracija, Printscreen/Facebook, Infokop printscreen

- Druga dekada će najverovatnije označiti i kraj sušnog perioda, budući da se očekuje serija padavinskih talasa sa severa i severozapada. Azorski anticiklon će napraviti blokadu na Atlantiku (takozvani ATR blok), pa će glavno strujanje ka Evropi ići sa Grenlanda, preko Severnog mora sve do Balkana. Do nas će stići hladniji vazduh sa Severnog mora koji će, uz pad temperature, doneti povremenu kišu, dok na planinama može biti susnežice i snega. Tokom ovih desetak dana očekuje se da padne od 30 do 50 mm kiše.

Magla i hladna jutra

U trećoj dekadi oktobra Ristić kaže da će doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika i prestanka padavina, ali uz dosta hladnije vreme.

- Jutra će biti prohladna sa temperaturama između nula i pet stepeni, dok će se maksimalne dnevne kretati između 12 i 16 stepeni, što je u granicama prosečnih vrednosti za ovaj period godine. Povremeno se očekuje i pojava slabog mraza, dok će u dolinama reka i kotlinama biti maglovito. Krajem oktobra magla se u pojedinim regionima može zadržati i tokom prepodneva.

Maglovita jutra u oktobru Foto: Jakov Milošević

Prognoza za Beograd

Ristić kaže da u Beogradu nakon košave sledi period lepog, sunčanog i tihog jesenjeg vremena.

- Maksimalne dnevne temperature u prestonici biće oko 25 stepeni, a jutarnje oko 11 stepeni, što će omogućiti prijatne šetnje. Zahlađenje u Beogradu takođe počinje 9. oktobra. Sredinom oktobra maksimalne dnevne temperature u glavnom gradu iznosiće između 12 i 13 stepeni. Zbog tog jačeg zahlađenja, srednja dnevna temperatura paće ispod 12 stepeni, pa postoje velike šanse da sredinom oktobra u Beogradu počne i grejna sezona - kaže naš sagovornik.

Pojašnjava i da fenomen El Ninjo i dalje jača, a povećanje temperature vode u delu Pacifika kod Južne Amerike trenutno iznosi oko 3,5 stepeni, sa prognozom da u novembru dostigne rast od čak pet stepeni.

Foto: Boba Nikolić

- Očekuje se istorijski rekord koji nikada ranije nije zabeležen u moderno doba merenja. Glavno pitanje kod ovakvih situacija jeste kako će se taj rekord odraziti na globalne vremenske prilike, a posebno na severnoj polulopti. Već postoje jasni indikatori - izostanak uragana na Atlantiku uzrokovan je blokadom El Ninja, što u nastavku može usloviti jaču i snežniju zimu u Evropi. Dominantno strujanje biće na relaciji jug-sever, pa ćemo imati povremene prodore toplog vazduha sa juga i iz Afrike, ali i česte prodore hladnog vazduha sa severa, severoistoka i istoka.

1/4 Vidi galeriju Mape - prognoza za oktobar 2026. Foto: Ivan Ristić